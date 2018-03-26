Тоннель под фиолетовой веткой метро готов наполовину

М. Хуснуллин: Построено более половины участка тоннеля Кожуховской линии под фиолетовой веткой метро

«Тоннелепроходческий комплекс «Светлана» проложил 29,4 м (или 21 кольцо) правого перегонного тоннеля Кожуховской линии метро на участке под действующей Таганско-Краснопресненской линией подземки. Это больше половины строящегося участка. Осталось пройти еще 22,4 м», — уточнил Хуснуллин. Более половины участка тоннеля Кожуховской линии Московского метрополитена пройдено под фиолетовой веткой столичной подземки. Об этом сообщает пресс-служба столичного Стройкомплекса со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина.

«Проходка ведется в соответствии с графиком. Все системы работают в штатном режиме. Чтобы минимизировать риски при производстве работ и обеспечить полную сохранность действующих и вновь возводимых сооружений и инженерно-технических устройств, в рамках проходки сложного участка ведется круглосуточный мониторинг состояния действующих тоннелей Таганско-Краснопресненской линии и строящегося тоннеля Кожуховской линии», — добавил в свою очередь генеральный директор АО «Мосинжпроект» Марс Газизуллин. По данным пресс-службы, тоннель строится под действующей Таганско-Краснопресненской линией метро на уровне от 3,1 до 3,55 м. Общая протяженность участка правого тоннеля Кожуховской линии, проходящего под фиолетовой» веткой подземки, составляет 51,8 м.

«Общая длина тоннеля составляет 683 м, из которых на сегодняшний день пройдено 625,8 м. Левый перегонный тоннель на данном участке был построен в ноябре 2017 г.», — заключили в пресс-службе. В пресс-службе напомнили, что проходка правого перегонного тоннеля Кожуховской линии метро от станции «Косино» до расположенной за ней переходной камеры стартовала 25 декабря 2017 г.

АО «Мосинжпроект» — управляющая компания по строительству новых линий и станций столичного метро. Для строительства Кожуховской линии метро закрыты с 24 по 30 марта 2018 г. включительно три станции Таганско-Краснопресненской линии — «Котельники», «Жулебино» и «Лермонтовский проспект». В указанный период поезда на фиолетовой ветке подземки курсируют в обоих направлениях между станциями «Планерная» и «Выхино». В обычном режиме метрополитен возобновит работу 31 марта в 5:30. Для проезда пассажиров запущены бесплатные компенсационные маршруты автобусов.