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Небольшой снег прошел в Москве утром в субботу
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Небольшой снег прошел в Москве утром в субботу 

РИАМО 1 час назад
В Москве, в том числе и в ТиНАО, утром в субботу синоптики зафиксировали небольшой снег, сообщается на сайте «Метеоновости».
«Утром в Москве было облачно, местами в воздухе порхали снежинки. На юго-западе новой Москвы, в районе Внуково снежок закончился», — говорится в сообщении.
В 10 часов утра температура на главной метеостанции Москвы, ВДНХ, составила -1,6 градуса, чуть прохладнее, около минус 2 градусов, было по окраинам города.
Ветер северный, 3-6 метров в секунду. Атмосферное давление пониженное, 741 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность — 65-70%.
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