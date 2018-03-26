Компенсационные автобусы перевезли 155 тыс. пассажиров 24-25 марта из-за закрытия участка метро

Компенсационные автобусы перевезли 155 тыс. пассажиров в первые два дня закрытия участка Таганско-Краснопресненской линии метро — 24 и 25 марта 2018 г., сообщили в информационном центре транспортного комплекса Москвы.в «За выходные компенсационные автобусы перевезли 155 тыс. пассажиров», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщили в пресс-службе Мосгортранса, для горожан организовано два специальных бесплатных маршрута: «КМ1» «Метро „Выхино“-Метро „Жулебино“ с остановками у платформы „Косино“ и у станции метро „Лермонтовский проспект“; „КМ2“ „Метро „Кузьминки“-Метро „Котельники“ с остановкой у метро „Жулебино“, а также „КМ3“, который связывает станцию метро „Выхино“ и железнодорожную платформу „Вешняки“. Автобусы работают с 5:10 утра до 2:00 ночи. Интервал движения составляет менее 1 минуты.

Кроме того, более 30 дополнительных автобусов вышли на маршруты в районах Выхино-Жулебино и Вешняки: №89 „2-й микрорайон Жулебина-Метро „Кузьминки“, №177 „2-й микрорайон Жулебина-Метро „Выхино“, №197 „Метро „Выхино“ (кольцевой), №209 „138-й квартал Выхино-Метро „Выхино“, №279 „6-й микрорайон Жулебино-Хохловка“, №669 „2-й микрорайон Жулебино-1-й микрорайон Жулебино“.

С 24 по 30 марта включительно для строительства Кожуховской линии метро, закрыты три станции Таганско-Краснопресненской линии: „Котельники“, „Жулебино“ и „Лермонтовский проспект“. В этот период поезда курсируют от станции „Планерная“ до станции „Выхино“ и обратно. В обычном режиме метрополитен возобновит работу в субботу, 31 марта, в 5:30 утра. Для проезда пассажиров запущены бесплатные компенсационные маршруты автобусов. В первый день закрытия компенсационные автобусы перевезли более 90 тыс. человек.