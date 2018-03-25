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Более 90 тысяч человек перевезли автобусы «КМ» вдоль фиолетовой ветки метро
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Более 90 тысяч человек перевезли автобусы «КМ» вдоль фиолетовой ветки метро 

Москва24 40 минут назад
Фото: Москва24
Боле 90 тысяч пассажиров перевезли 24 марта автобусы трех бесплатных маршрутов КМ, организованных на время закрытия участка Таганско-Краснопресненской линии метро. Об этом Агентству «Москва» сообщили в пресс-службе ГУП «Мосгортранс».
"Автобусы КМ перевезли больше 90 тысяч человек в субботу", − рассказали в пресс-службе, отметив, что сбоев в работе компенсационных автобусов не было. «Плановые интервалы движения выдерживались в течение всего дня и составили менее минуты на „КМ1“ и „КМ2“, шесть минут − на „КМ3“, − уточнили в „Мосгортрансе“.
Ранее сообщалось, что 24 марта у станций „Выхино“ и „Кузьминки“ пассажирам раздали более 400 литров горячего чая.
В период с 24 по 30 марта включительно закрыты три станции фиолетовой ветки: „Котельники“, „Жулебино“ и „Лермонтовский проспект“. Это связано со строительством Кожуховской линии метро. В эти дни поезда курсируют от „Планерной“ до „Выхино“ и обратно, а для пассажиров запустили бесплатные компенсационные автобусные маршруты.
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