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Более 90 тыс. пассажиров перевезли автобусы «КМ» при закрытии станций фиолетовой ветки метро 24 марта
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Более 90 тыс. пассажиров перевезли автобусы «КМ» при закрытии станций фиолетовой ветки метро 24 марта 

Агентство «Москва» 5 часов назад
Фото: Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы
Автобусами трех бесплатных маршрутов КМ, которые запустили на время закрытия участка Таганско-Краснопресненской линии метро, за первый день работы воспользовались свыше 90 тыс. пассажиров. Об этом Агентству городских новостей «Москва» рассказали в пресс-службе ГУП «Мосгортранс».
«Автобусы КМ перевезли больше 90 тыс. человек в субботу. Маршруты отработали без сбоев. Плановые интервалы движения выдерживались в течение всего дня и составили менее минуты на «КМ1» и «КМ2», 6 минут — на «КМ3», — сказал собеседник агентства.
С 24 по 30 марта для строительства Кожуховской линии метро временно закрыты три станции фиолетовой ветки: «Котельники», «Жулебино» и «Лермонтовский проспект». Бесплатные автобусы ходят по маршрутам «КМ1» «Метро „Выхино“-Метро „Жулебино“ с остановками у платформы „Косино“ и у станции метро „Лермонтовский проспект“, „КМ2“ „Метро „Кузьминки“-Метро „Котельники“ с остановкой у метро „Жулебино“, а также „КМ3“, который связывает станцию метро „Выхино“ и железнодорожную платформу „Вешняки“.
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