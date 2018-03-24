В Москве перекроют несколько улиц из-за репетиции парада Победы

Москве перекроют участки нескольких улиц из-за репетиции парада Победы и религиозного мероприятия, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"В частности, с 15.00 до 15.20 нельзя будет проехать по улице Малая Грузинская от улицы Климашкина до Расторгуевского переулка. С 15.20 до 15.40 движение перекроют в Расторгуевском переулке на участке от Малой Грузинской до улицы Пресненский Вал. С 15.40 до 16.00 будет закрыта улица Пресненский Вал от Расторгуевского переулка, а с 16.00 до 16.20 — улица Климашкина от улицы Пресненский Вал до улицы Малая Грузинская", — говорится в сообщении.

Также 24, 26, 27, 29 и 30 марта с 15.00 до 18.30 будет полностью перекрыто движение в Проектируемом проезде N490.