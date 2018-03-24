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В Москве перекроют несколько улиц из-за репетиции парада Победы
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В Москве перекроют несколько улиц из-за репетиции парада Победы 

Газета.Ru 8 минут назад
Фото: Газета.Ru
В Москве перекроют участки нескольких улиц из-за репетиции парада Победы и религиозного мероприятия, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
"В частности, с 15.00 до 15.20 нельзя будет проехать по улице Малая Грузинская от улицы Климашкина до Расторгуевского переулка. С 15.20 до 15.40 движение перекроют в Расторгуевском переулке на участке от Малой Грузинской до улицы Пресненский Вал. С 15.40 до 16.00 будет закрыта улица Пресненский Вал от Расторгуевского переулка, а с 16.00 до 16.20 — улица Климашкина от улицы Пресненский Вал до улицы Малая Грузинская", — говорится в сообщении.
Также 24, 26, 27, 29 и 30 марта с 15.00 до 18.30 будет полностью перекрыто движение в Проектируемом проезде N490.
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