Рекордное строительство и транспорт будущего: что Москва предлагает пассажирам

Совсем недавно для пассажиров открылся первый участок Большой кольцевой линии, а на этой неделе москвичи получили в подарок три станции салатовой ветки. Но это далеко не предел. Еще немного, и метро в шаговой доступности будет у 95 процентов горожан.

Не отстает и наземный транспорт. Новые развязки, выделенные полосы и удобные маршруты позволяют передвигаться по городу быстро и с комфортом. Например, на автобусах сети «Магистраль» от Нового Арбата до проспекта Мира теперь можно доехать за 20 минут.

Для удобства пассажиров было увеличено количество электронных сервисов — москвичи могут прокладывать маршрут и пополнять проездной билет с помощью мобильных приложений «Метро Москвы» и «Мосгортранс».

Mos.ru напоминает, какие перемены произошли в столичном транспорте в прошлом году, и рассказывает, что ждет пассажиров в ближайшие годы.

Метро, МЦК и электрички: как развиваются эти виды транспорта

Одна из ключевых задач развития транспортной инфраструктуры столицы — строительство новых участков метро. В 2017 году протяженность линий московской подземки увеличилась более чем на 10 километров. Поезда пошли до станций «Минская», «Ломоносовский проспект» и «Раменки» Калининско-Солнцевской ветки, а также до станции «Ховрино» Замоскворецкой линии.

В 2017-м также прошли первые тестовые пуски поездов по Большой кольцевой линии метро (а в феврале 2018-го открыли первый участок, заработали «Петровский парк», «ЦСКА», «Хорошёвская», «Шелепиха» и «Деловой центр»). Ее планируют полностью замкнуть в 2021–2022 годах. Около 400 тысяч москвичей из районов Хорошёвский, Аэропорт, Тимирязевский, Пресненский и Савеловский смогут экономить на дороге 30 минут в день.

Большая кольцевая линия станет самой длинной кольцевой веткой метро в мире. Ее длина превысит 60 километров. Это больше нынешнего чемпиона — второй кольцевой линии пекинского метро (57 километров).

За последние семь лет в Москве проложили свыше 120 километров новых линий метро, построили 64 станции подземки и Московского центрального кольца.

К 2020 году также планируют продлить Сокольническую линию метро. Отрезок длиной 9,4 километра от действующей станции «Саларьево» до поселка Коммунарка включает четыре станции — «Филатов Луг», «Прокшино», «Ольховую» и «Столбово». Новый участок красной ветки будет открытым, он пройдет по поверхности.

В столице не только строят новые станции, но и запускают в метро инновационные поезда «Москва». С апреля 2017-го составы нового поколения курсируют на Таганско-Краснопресненской линии. Благодаря общему проходу сквозь вагоны и более широким дверям в такие поезда проще зайти и проще выйти из них. Кроме того, поездки стали комфортнее и безопаснее за счет повышенной шумоизоляции, мощных кондиционеров, сниженной вибрации. В составах появились USB-зарядки для смартфонов и мультимедийные системы информирования.

За последние шесть лет Московский метрополитен закупил более 1900 новых вагонов (40 процентов от общего количества), в том числе 264 вагона серии «Москва» в 2017-м. Новые поезда курсируют на Калужско-Рижской, Бутовской, Филевской, Арбатско-Покровской, Калининской, Солнцевской, Кольцевой, Люблинско-Дмитровской, Серпуховско-Тимирязевской и Таганско-Краснопресненской линиях, а также на первом участке Большой кольцевой линии. Более 1600 вагонов закупят в 2018–2020 годах. При этом подвижной состав Московского метрополитена будет обновлен более чем на 65 процентов.

В метро также модернизируют систему безопасности. Здесь монтируют интеллектуальную систему видеонаблюдения, которая позволяет не только фиксировать происходящее, но и автоматически распознавать нестандартные ситуации. Уже работает 5,5 тысячи умных камер. Всего в метро установлено 17 тысяч камер. За безопасностью столичной подземки следят более 10 тысяч человек.

Подвижной состав обновляют и на направлениях пригородного железнодорожного сообщения. Центральная пригородная пассажирская компания закупила два электропоезда нового поколения «Иволга» (серии ЭГ2Тв). В них нет тамбуров, что удобно для перемещения пассажиров между вагонами. В составах есть информационные табло, полки над сиденьями, крючки для одежды, удобные поручни у дверей, современная климатическая система, туалеты и бесплатная сеть Wi-Fi.

Между рядами сидений обустроили удобный проход — он на 220 миллиметров шире (на 15 процентов), чем в вагонах предыдущих серий. Уровень шума в такой электричке снижен на 45 процентов. Поезда «Иволга» используются для экспресс-перевозок на Киевском направлении. Данный подвижной состав также будет курсировать на Московских центральных диаметрах.

Также в 2017 году Центральная пригородная пассажирская компания закупила 24 электропоезда нового поколения серии ЭП2Д, которые эксплуатируются на всех направлениях Московской железной дороги. При проектировке серии ЭП2Д заводские конструкторы учли все требования к современному и безопасному подвижному составу. Главное отличие этой серии в том, что возможно закупать поезда в двух— или трехвагонной составности для работы на малодеятельных участках. В ранее выпускавшихся электропоездах такая возможность была исключена.

Конструктивные особенности кабины машиниста поезда серии ЭП2Д позволяют исключить случаи несанкционированного подъема и проезда посторонних лиц (зацеперов) на выступающих частях головных вагонов. Зацеперы пользовались технологическими поручнями и подножками, необходимыми локомотивным бригадам для обслуживания поездов. Теперь в распоряжении машинистов съемные лестницы, а возможность зацепиться за поезд практически исключена.

Кузова головных вагонов имеют крэш-системы, которые защищают пассажиров и членов локомотивных бригад в случае лобовых столкновений. Передние кузовные элементы при столкновении принимают на себя основной удар и, деформируясь, гасят энергию удара, благодаря чему салонная часть поезда не повреждается.

Благодаря новой системе управления электропневматическими тормозами значительно снижен тормозной путь электропоезда при экстренном торможении. Электрические стоп-краны обеспечивают более высокую скорость срабатывания.

Тщательно продумана конструкция пассажирских салонов. Стоит отметить современную систему микроклимата с функцией обеззараживания воздуха, новую конструкцию внутренних дверей, обеспечивающих удобный вход и выход пассажирам с багажом, бортовую систему информирования пассажиров с бегущими строками и боковыми маршрутными указателями на вагонах. Применены специальные решения для проезда пассажиров с ограниченными возможностями.

Новые современные электропоезда оснащены кресельными блоками повышенной комфортности, системами климат-контроля и видеонаблюдения, биотуалетными комплексами. Также все новые электропоезда Московского железнодорожного узла уже оборудованы беспроводной сетью Wi-Fi.

В ноябре — декабре 2017 года запущено 11 двухэтажных аэроэкспрессов. Двухэтажные поезда нового поколения начали курсировать от Киевского вокзала до аэропорта Внуково и от Павелецкого вокзала до аэропорта Домодедово

Новые двухэтажные составы изготовлены специально для «Аэроэкспресс» швейцарским производителем Stadler. Обновление подвижного состава — это еще один этап развития компании «Аэроэкспресс» в преддверии старта чемпионата мира по футболу — 2018. В ходе подготовки к главному спортивному событию этого года компания уже завершила строительство новой платформы в аэропорту Домодедово и ведет работы по строительству еще одной, участвует в реконструкции платформы на Павелецком вокзале, а также модернизирует сеть Wi-Fi. Все эти меры позволят обеспечить максимальный уровень комфорта и безопасности для гостей и участников чемпионата мира по футболу 2018 года.

Запуск двухэтажных поездов — важнейшее событие последних лет. Обновление парка подвижного состава уже произошло у ряда других городских перевозчиков, и запуск новых поездов «Аэроэкспресс» — логичное продолжение задачи по повышению качества услуг по перевозке пассажиров пригородным железнодорожным транспортом.

В 2015 году Правительство Москвы заключило с пригородными железнодорожными перевозчиками 15-летние соглашения о комплексном транспортном обслуживании — заменить. Это позволило компаниям в ускоренном режиме реализовывать масштабную программу обновления парка подвижного состава и закупать современные, надежные и комфортные поезда. У ООО «Аэроэкспресс» появилась возможность привлечь долгосрочное финансирование и ввести в эксплуатацию самые современные двухэтажные поезда. Вместе с поездами «Ласточка», курсирующими на Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги, составами «Иволга» (Киевское направление) они изменят представление пассажиров о комфорте пригородных электричек. Всего с 2010 года парк подвижного состава пригородного железнодорожного сообщения обновлен на 30 процентов.

Запуск новых двухэтажных аэроэкспрессов — крайне важный этап на пути формирования качественной транспортной инфраструктуры. Поезда способны развивать скорость до 160 километров в час. Всего предусмотрено 396 сидячих мест в четырехвагонном поезде и 700 мест в шестивагонном, из них 84 места — в бизнес-классе. Каждый вагон оснащен несколькими экранами, розетками, удобными и легко трансформирующимися креслами, бесплатной сетью Wi-Fi.

В 2017 году на Московском центральном кольце (МЦК) сократили интервалы движения поездов. С 1 мая составы начали ходить чаще, за счет чего появилось 88 тысяч дополнительных пассажирских мест в сутки. МЦК запустили в сентябре 2016 года. Наземное кольцо длиной 54 километра связывает между собой периферийные районы и экономит время москвичей. В рабочие дни здесь в сутки курсирует 177 пар поездов «Ласточка», а в выходные — 150 пар. Электропоезда приспособлены для маломобильных групп населения, пассажиров с детьми, удобны для провоза велосипедов, колясок. В поездах есть туалеты, система климат-контроля и Wi-Fi.

Наземный транспорт: новые маршруты и современные трамваи

В октябре 2017 года в городе запустили вторую очередь маршрутной сети «Магистраль». Это удобные маршруты наземного транспорта, которые идут через центр. Благодаря проекту ежедневный пассажиропоток в наземном транспорте увеличился на одну треть. Первая очередь сети, которая была запущена в 2016 году, объединила 39 городских маршрутов. В 2017 году добавили новые маршруты и сделали более удобными трассы существующих.

Кроме того, Москва полностью перешла на новую модель работы коммерческих перевозчиков. На 211 маршрутов вышли две тысячи новых автобусов частных перевозчиков. Теперь на всех маршрутах общественного транспорта пассажиров перевозят по единым стандартам, здесь принимают к оплате все виды билетов, в том числе социальную карту москвича.

В городе увеличили количество выделенных полос для общественного транспорта. Благодаря им автобусы и троллейбусы стали намного реже стоять в пробках. С 2010 года обустроили 265 километров выделенок, причем 16 километров из них — в 2017-м.

Прошлой весной на улицах Москвы начал курсировать трамвай нового поколения «Витязь-М». Он оснащен климат-контролем, системой ГЛОНАСС, электронными информационными табло, адаптирован для нужд людей с ограниченными возможностями. «Витязи-М» двигаются более плавно и тише по сравнению со старыми трамваями, а время посадки и высадки пассажиров сократилось в пять раз — в них шесть дверей и нет турникетов.

В 2016 году состоялся крупнейший в истории России конкурс на закупку трамваев, поставка которых началась в 2017-м. По контракту жизненного цикла Москва получит 300 составов «Витязь-М». Это значит, что о вагонах будет заботиться завод, который их выпустил. Контракт рассчитан на 30 лет, то есть в течение этого периода производитель должен обеспечивать бесперебойный выход трамваев на линию и их качественную работу.

В столице отремонтировали 25 километров трамвайных путей за 2017 год. При укладке новых рельсов использовали шумопоглощающие технологии, благодаря которым трамваи стали ходить тише. Кроме того, в городе продолжат огораживать пути от остальной проезжей части.

Кстати, у Мосгортранса один из самых современных и молодых автобусных парков Европы. Средний возраст московского автобуса не превышает пяти лет.

В помощь пассажиру: как расширились электронные сервисы

В 2017 году было запущено два транспортных приложения — «Метро Москвы» и «Мосгортранс». «Метро Москвы» позволяет построить маршрут до любой точки города и области с учетом любых видов городского транспорта, а также получить информацию о перехватывающих парковках, о закрытии станций и участков линий на ремонт, о нештатных ситуациях в режиме реального времени. Кроме того, владельцы смартфонов на базе операционной системы Android с технологией NFC, поддерживающих работу с картой «Тройка», смогут записать на нее через приложение все типы билетов.

Приложение «Мосгортранс» предоставляет актуальную информацию о расписании, дает прогноз времени прибытия наземного транспорта, подсказывает маршрут поездки. Ранее столица запустила сервис «Парковки Москвы», с помощью которого можно оплатить стоянку автомобиля в зоне платной парковки, и сервис «Помощник Москвы», который позволяет оставить жалобу на нарушения на дорогах и стоянках города.

Кроме того, в столице внедряют новые способы оплаты проезда. В метро и на МЦК теперь можно оплатить проезд банковской картой, а также с помощью мобильного телефона. В метро, на МЦК и в наземном транспорте работает единая билетная система. Популярность карты «Тройка» продолжает расти: только за 2017 год москвичи и гости столицы приобрели почти пять миллионов карт, а всего число выданных карт превысило 17 миллионов.

Москва занимает ведущие позиции во многих международных и российских рейтингах и исследованиях, посвященных умным городам. С 2014 года в столице используют региональную навигационно-информационную систему (РНИС) — инновационную телематическую платформу мониторинга ситуации на московских дорогах с помощью спутников. Эти данные учитывают при анализе транспортных потоков и применяют для точного прогнозирования и информирования населения о дорожной обстановке. В 2017-м система охватила весь городской и коммерческий транспорт Москвы. К платформе РНИС также подключат такси и автомобили каршеринга.

Московские центральные диаметры и электробусы: проекты ближайших лет Москва запускает новый масштабный проект: Московские центральные диаметры станут своего рода новыми наземными ветками метро, которые свяжут столицу с Московской областью . Для реализации проекта модернизируют существующие пригородные линии, превратив тупиковые железнодорожные радиусы в сквозные диаметры. Они будут интегрированы с метро и МЦК и помогут разгрузить подземку, вокзалы и московские дороги. Интервал движения поездов составит около шести минут. На диаметральных маршрутах будут курсировать электропоезда нового поколения «Иволга» (серии ЭГ2Тв). Запуск первых двух маршрутов (от Одинцова до Лобни и от Подольска до Нахабина) состоится в 2019 году.

А еще москвичей ждет новый для столицы вид транспорта — электробусы. У них есть существенные преимущества перед привычными для Москвы автобусами и троллейбусами. Так, по сравнению с автобусами электробус более экологичен и комфортен: электродвигатель обеспечивает более плавный ход и низкий уровень шума. А по сравнению с троллейбусами электробус маневреннее. Кроме того, электробусам не нужны километры контактной сети, неисправности которой (например, из-за погодных аномалий) способны парализовать весь маршрут целиком. Московские электробусы будут адаптированы к столичным условиям и смогут проезжать без подзарядки около 40 километров.

Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Амстердам, Копенгаген и Кейптаун. С 2021 года для использования на городских маршрутах вместо автобусов Москва будет приобретать исключительно электробусы. От покупки дизельных автобусов планируется полностью отказаться. Это мировая тенденция: использовать дизельные автобусы с 2020 года перестанут такие города, как Лондон, Нью-Йорк