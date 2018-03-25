Ещё
Синоптики: весна придёт на Орловщину в конце марта
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Синоптики: весна придёт на Орловщину в конце марта 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
По расчетам метеорологов Росгидромета, в Орловской области положительная температура установится только к концу марта, а снег сойдет не раньше середины апреля.
В эти выходные погода еще будет холодной, ниже нормы на 2-4°. Сегодня днём, 25 апреля, сохранится переменная облачность. Осадков не ожидается.
Ветер ночью переменных направлений 3-8 м /с, днем юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составила -7.. -12°С, в низких местах до 17°С. Днем столбики термометров покажут -3.. +2°С.
Синоптики отметили, что жителям центральных областей предстоит пережить еще одну волну холода. По ночам до минус 10, местами до минус 15°. Зато днем солнечно, термометры покажут от 4 мороза до 3 тепла. Местами слабый снег.
Сообщение Синоптики: весна придёт на Орловщину в конце марта появились сначала на РИА 57.
РИА 57: последние новости
На Орловщину вновь надвигается снегопад Обнародованы места раздачи георгиевских ленточек в Орле Орловская жилиспекция напомнила о существовании снега и наледи
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Лондоне верят в восстановление отношений с РФ148
На Украине объяснили, зачем «отдали в жертву» флот32
В Европе признались в любви к РФ и Путину279
Смелые фото «русской Кардашьян» взорвали Сеть200
Россию предлагают вернуть в «Большую восьмерку»106
Видео
01:00
Двойной агент Скрипаль обратился к Путину
Происшествия
02:23
Садальский рассказал о тяжелой утрате
Шоу-бизнес
01:35
Экс-жена Джигарханяна заговорила о ребенке от актера
Шоу-бизнес
02:06
Песков рассказал о дискомфорте из-за дела Скрипаля
Политика
01:08
На Украине презентовали новый командирский автомобиль
Армия Украина
02:12
Собчак напомнила о своей беременности
Шоу-бизнес
00:57
«Курящая» слониха удивила ученых
Наука и техника
01:39
Грудинин записал видео сбривания усов
Политика
01:26
Васильева спасла умирающего Добронравова
Шоу-бизнес
Порошенко выдвинул России новое обвинение
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение