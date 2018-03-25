Синоптики: весна придёт на Орловщину в конце марта

По расчетам метеорологов Росгидромета , в Орловской области положительная температура установится только к концу марта, а снег сойдет не раньше середины апреля.

В эти выходные погода еще будет холодной, ниже нормы на 2-4°. Сегодня днём, 25 апреля, сохранится переменная облачность. Осадков не ожидается.

Ветер ночью переменных направлений 3-8 м /с, днем юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составила -7.. -12°С, в низких местах до 17°С. Днем столбики термометров покажут -3.. +2°С.

Синоптики отметили, что жителям центральных областей предстоит пережить еще одну волну холода. По ночам до минус 10, местами до минус 15°. Зато днем солнечно, термометры покажут от 4 мороза до 3 тепла. Местами слабый снег.