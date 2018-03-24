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Облачная погода и до четырех градусов мороза ожидаются в столичном регионе 24 марта
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Облачная погода и до четырех градусов мороза ожидаются в столичном регионе 24 марта 

Вечерняя Москва 25 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Атмосферное давление в середине дня составит 743 миллиметров ртутного столба.
Облачная погода без осадков и до четырех градусов мороза ожидаются в Москве 24 марта.
Днем столичный регион будет находиться под влиянием гребня антициклона.
— Максимальная температура воздуха в Москве минус 1-плюс 1, по области минус 4-плюс 1 градус. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 743 миллиметров ртутного столба, — сообщает портал «Метеоновости».
Синоптики добавили, что суббота будет солнечной, однако значительные колебания атмосферного давления могут спровоцировать ухудшение самочувствия у метеозависимых и страдающих различными сердечно-сосудистыми заболеваниями людей.
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