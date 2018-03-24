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Движение транспорта на ул. Остафьевская ограничили по 30 апреля из-за строительных работ
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Движение транспорта на ул. Остафьевская ограничили по 30 апреля из-за строительных работ 

Агентство «Москва» 25 минут назад
Движение транспорта на участках ул. Остафьевская ограничили по 30 апреля 2018 г. в связи с проведением строительных работ, сообщили в информационном центре транспортного комплекса Москвы.
«Ограничения движения в связи с проведением строительных работ введено по 30 апреля на участках ул. Остафьевская: в районе вл. 3, стр. 1 и стр. 2, а также д. 188 по Чечерскому проезду. Кроме того, движение транспорта ограничили на пересечении ул. Остафьевская и Чечерского проезда», — говорится в сообщении.
Отмечается, что движение транспорта ограничено круглосуточно на двух полосах в обоих направлениях.
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