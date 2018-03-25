Как изменилось движение из-за закрытия трех станций московского метро

Тоннель будущей линии проходит под действующим перегоном «Выхино» — «Котельники». По правилам безопасности вести новое строительство под идущими с пассажирами поездами нельзя. Первый из двух туннелей проложили в конце октября прошлого года — тогда также участок этой ветки был закрыт. Строители также просили неделю, но управились на день раньше. Сейчас пришла очередь второго тоннеля, и снова местным жителям нужно потерпеть. Марат Хуснуллин пообещал управиться на этот раз за четыре дня.

Автобусы-гармошки ходят по выделенным полосам каждые 40-50 секунд

Схема движения похожа на осеннюю: автобусы везут пассажиров до «Выхино», «Кузьминок», «Лермонтовского проспекта», «Жулебино» и «Котельников». Но вместо трех компенсационных маршрутов пустили два: КМ1 «Метро „Выхино“ — метро „Жулебино“ с остановкой у станции „Лермонтовский проспект“ и КМ2 „Метро „Кузьминки“ — метро „Котельники“ с остановкой у „Жулебино“. Автобусы отходят от остановок чаще чем раз в минуту. Как и в прошлый раз, все областные маршруты, останавливающиеся около закрывающихся станций, продлили до станции „Кузьминки“. Для автомобилистов введен ряд ограничений, смотрите инфографику.