Как изменилось движение из-за закрытия трех станций московского метро 

Тоннель будущей линии проходит под действующим перегоном «Выхино» — «Котельники». По правилам безопасности вести новое строительство под идущими с пассажирами поездами нельзя. Первый из двух туннелей проложили в конце октября прошлого года — тогда также участок этой ветки был закрыт. Строители также просили неделю, но управились на день раньше. Сейчас пришла очередь второго тоннеля, и снова местным жителям нужно потерпеть. Марат Хуснуллин пообещал управиться на этот раз за четыре дня.
Автобусы-гармошки ходят по выделенным полосам каждые 40-50 секунд
Схема движения похожа на осеннюю: автобусы везут пассажиров до «Выхино», «Кузьминок», «Лермонтовского проспекта», «Жулебино» и «Котельников». Но вместо трех компенсационных маршрутов пустили два: КМ1 «Метро „Выхино“ — метро „Жулебино“ с остановкой у станции „Лермонтовский проспект“ и КМ2 „Метро „Кузьминки“ — метро „Котельники“ с остановкой у „Жулебино“. Автобусы отходят от остановок чаще чем раз в минуту. Как и в прошлый раз, все областные маршруты, останавливающиеся около закрывающихся станций, продлили до станции „Кузьминки“. Для автомобилистов введен ряд ограничений, смотрите инфографику.
Важная информация для пассажиров Казанского направления. На железнодорожной станции „Выхино“ не останавливаются пригородные поезда. Пересесть в метро пассажиры железной дороги могут на станциях Новая (метро „Авиамоторная“), Электрозаводская (метро „Электрозаводская“), Казанский вокзал (метро „Комсомольская“), Фрезер (ст. МЦК „Андроновка“). Для этого выдают бесплатные билеты для проезда „туда“ или „туда-обратно“ от станций Панки, Ухтомская, Люберцы-1, Косино до станций Вешняки, Плющево, Перово, Фрезер, Новая, Сортировочная, Электрозаводская, Казанский вокзал. Поездам Казанского направления назначили дополнительные остановки у других станций метро. Все экспрессы останавливаются у платформы Новая Москва, и 20 электричек стали останавливаться на платформе Косино. Устанций метро „Кузьминки“ и „Выхино“ работают дополнительные сотрудники полиции, службы безопасности, инспекторы центра обеспечения мобильности пассажиров. Там открылись все кассы, и в утренние и вечерние часы пик раздают бесплатный горячий чай пассажирам. В метрополитене просят с пониманием отнестись к временным ограничениям.