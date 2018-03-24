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Власти рассказали о сэкономленном топливе
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Власти Москвы рассказали о количестве сэкономленного топлива за семь лет 

РИА Новости 14 часов назад
Фото: РИА Новости
Мероприятия по энергосбережению, проводимые в Москве за семь лет, позволили сэкономить столько топлива, что его хватило бы для двухмиллионного города, заявил глава столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский в ходе международной экологической акции "Час Земли".
"Час Земли" — международная символическая акция, в ходе которой Всемирный фонд дикой природы (WWF) призывает выключить свет и бытовые электроприборы на один час в знак неравнодушия к будущему планеты. Каждый год WWF России по традиции обращает внимание на одну из актуальных экологических проблем. Акция прошла в субботу с 20.30 по 21.30 мск.
"Нам удалось за последние семь лет снизить количество парниковых газов на 20%, и мы сэкономили столько топлива как раз за счёт внедрения энергоэффективных технологий, что его бы хватило на отопление двухмиллионного города. Поэтому можно смело говорить, что два миллиона москвичей живут в безуглеродном городе", — сказал Кульбачевский журналистам в ходе мероприятия на Красной площади.
По его словам, ввиду того, что Москва является одним из крупнейших северных мегаполисов мира, в городе уделяется значительное внимание энергосбережению.
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