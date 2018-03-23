В Москве построят крупный пересадочный узел

В Москве планируют построить транспортно-пересадочный узел «Петровско-Разумовская»

На севере Москвы планируют построить крупный транспортно-пересадочный узел «Петровско-Разумовская», сообщают «Дни.ру». Как отмечается, окончание работ ожидается в 2023 году.

«На базе станции метро «Петровско-Разумовская» будет сформирован один из крупнейших ТПУ столицы. Он объединит потоки двух линий метро (Люблинско-Дмитровской и Серпуховско-Тимирязевской), а также линии двух направлений железных дорог», — рассказал Хуснуллин. Глава столичного строительного комплекса Марат Хуснуллин заявил, что транспортная составляющая нового ТПУ должна быть готова в 2021-м, а в течение следующего года планируется сдать объекты соответствующей инфраструктуры.

Планируется возвести два пассажирских терминала и несколько крытых пешеходных галерей, передаёт «Утро.ру» со ссылкой на пресс-релиз Комплекса градостроительной политики и строительства.

Также предусмотрена реконструкция дорог и подъездных путей в прилегающем к ТПУ районе.

Ранее сообщалось, что станции «Улица 800-летия Москвы» и «Лианозово» планируют построить до конца 2021 года.