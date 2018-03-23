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В Москве построят крупный пересадочный узел
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В Москве планируют построить транспортно-пересадочный узел «Петровско-Разумовская» 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
На севере Москвы планируют построить крупный транспортно-пересадочный узел «Петровско-Разумовская», сообщают «Дни.ру». Как отмечается, окончание работ ожидается в 2023 году.
Глава столичного строительного комплекса Марат Хуснуллин заявил, что транспортная составляющая нового ТПУ должна быть готова в 2021-м, а в течение следующего года планируется сдать объекты соответствующей инфраструктуры.
«На базе станции метро «Петровско-Разумовская» будет сформирован один из крупнейших ТПУ столицы. Он объединит потоки двух линий метро (Люблинско-Дмитровской и Серпуховско-Тимирязевской), а также линии двух направлений железных дорог», — рассказал Хуснуллин.
Планируется возвести два пассажирских терминала и несколько крытых пешеходных галерей, передаёт «Утро.ру» со ссылкой на пресс-релиз Комплекса градостроительной политики и строительства.
Также предусмотрена реконструкция дорог и подъездных путей в прилегающем к ТПУ районе.
Ранее сообщалось, что станции «Улица 800-летия Москвы» и «Лианозово» планируют построить до конца 2021 года.
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