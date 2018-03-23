Ещё
Зима отступает. Синоптики рассказали о погоде в субботу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Зима отступает. Синоптики рассказали о погоде в субботу 

Москва24 52 минуты назад
Фото: Москва24
Весна перешла в наступление в столице. Минимум осадков ожидается в городе 24 марта, сообщили в центре погоды «Фобос». Несмотря на приход холодного воздуха, температура сохранит плюсовое значение.
"Вместе с повышением атмосферного давления на небосводе будет все меньше облаков, осадки постепенно прекратятся, немного похолодает", — цитирует специалиста метеоцентра РИА Новости.
В ночь на 24 марта температура воздуха опустится до пяти-семи градусов ниже нуля. В области может похолодать до минус девяти градусов. Днем ожидается около нуля градусов, в Помосковье — до двух градусов тепла.
В ночь на воскресенье будет холоднее: до минус 10 градусов в столице и до минус 13 — в области. «Днем воздух прогреется до плюс трех-пяти градусов, в Подмосковье от нуля до плюс пяти», — рассказали в центре погоды.
Ветер в столице будет умеренным, атмосферное давление составит около 745 миллиметров ртутного столба.
Ранее синоптики сообщили, что весна в столице начнется с конца текущей — начала следующей недели. 25 и 26 марта ожидается устойчивая плюсовая температура.
При этом снег в городе растает полностью не раньше второй декады апреля. Покров будет сходить долго, поскольку его высота превышает в 1,5 раза многолетние значения.
Москва24: последние новости
Собянин назначил замруководителя департамента здравоохранения На Космодамианской набережной в ходе раскопок нашли 140 предметов XV-XX веков Почти 2,5 тысячи единиц техники вышли на уборку столицы после зимы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Металл преткновения: Россия вступила в битву с США76
Суд определил судьбу Савченко277
Россияне устроили набег на «Магнит»205
Меркель выступила с заявлением о скандале вокруг РФ669
Набиуллина взялась за пенсии200
Видео
01:07
Новый советник Трампа готов развязать большую войну
США Статьи
08:27
Все супероружие РФ показали в одном видео
Оружие Армия
00:25
Новый лазер США высмеяли в Сети
США Армия
01:54
Крымская война: почему Россия её проиграла
Истории Статьи
00:53
Дана Борисова встретилась с дочерью в суде
Шоу-бизнес Другое
01:20
«У нас нет никакой защиты»
Оружие Статьи
00:59
Блокада Крымского моста: озвучен план действий
Украина Статьи
00:54
В штабе Собчак довольны ее результатом на выборах
Политика Выборы 2018
00:25
Посещаемость музеев Москвы возросла в 1,5 раза
Новости Москвы
04:27
Порошенко идёт ва-банк
Украина Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение