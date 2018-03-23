Зима отступает. Синоптики рассказали о погоде в субботу

Весна перешла в наступление в столице. Минимум осадков ожидается в городе 24 марта, сообщили в центре погоды «Фобос». Несмотря на приход холодного воздуха, температура сохранит плюсовое значение.

"Вместе с повышением атмосферного давления на небосводе будет все меньше облаков, осадки постепенно прекратятся, немного похолодает", — цитирует специалиста метеоцентра РИА Новости

В ночь на 24 марта температура воздуха опустится до пяти-семи градусов ниже нуля. В области может похолодать до минус девяти градусов. Днем ожидается около нуля градусов, в Помосковье — до двух градусов тепла.

В ночь на воскресенье будет холоднее: до минус 10 градусов в столице и до минус 13 — в области. «Днем воздух прогреется до плюс трех-пяти градусов, в Подмосковье от нуля до плюс пяти», — рассказали в центре погоды.

Ветер в столице будет умеренным, атмосферное давление составит около 745 миллиметров ртутного столба.

Ранее синоптики сообщили, что весна в столице начнется с конца текущей — начала следующей недели. 25 и 26 марта ожидается устойчивая плюсовая температура.

При этом снег в городе растает полностью не раньше второй декады апреля. Покров будет сходить долго, поскольку его высота превышает в 1,5 раза многолетние значения.