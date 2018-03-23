Дорожные перекрытия в выходные 24-25 марта. Где и как объехать

Главные изменения в движении в эти выходные ожидаются на юго-востоке столицы. Там с субботы закроют три конечные станции Таганско-Краснопресненской линии метро. В связи с этим закрываются некоторые участки дорог и вводятся временные выделенные полосы для общественного транспорта. Об этих и других дорожных ограничениях читайте в материале портала Москва 24.

Закрытие станций метро Три станции Таганско-Краснопресненской линии закроют на неделю. Начиная с этой субботы, «Котельники», «Жулебино» и «Лермонтовский проспект» будут недоступны для пассажиров. Поезда будут курсировать между станциями «Планерная» и «Выхино».

Пассажиры смогут воспользоваться компенсационными автобусами. Они будут ходить по маршрутам КМ1 «Метро „Выхино“ — Метро „Жулебино“ с остановкой у станции „Лермонтовский проспект“ и КМ2 „Метро Кузьминки“ — Метро „Котельники“ с остановкой у станции „Жулебино“. А на регулярные маршруты, проходящие в районе закрытых станций метро, выйдут более 30-ти дополнительных автобусов.

Для быстрого проезда наземного общественного транспорта временно изменят схему движения автомобилей.

Во-первых, будут введены временные обособленные выделенные полосы на участках (доступ такси на временные выделенные полосы будет ограничен):

Рязанского проспекта (от улицы Хлобыстова до МКАД); Лермонтовского проспекта (от МКАД до дублера Лермонтовского проспекта в оба направления); улицы Саранской (от дома № 8 до улицы Генерала Кузнецова); дублера Новорязанского шоссе (при движении из области на всем протяжении, при движении из центра до улицы Генерала Кузнецова); Новорязанского шоссе (от МКАД до съезда/выезда на дублер в оба направления); Волгоградского проспекта (от МКАД до улицы Зеленодольская в оба направления); улицы Жигулевской (от выезда с отстойно-разворотной площадки до дублера Волгоградского проспекта).

Кроме того, движение автомобилей будет запрещено:

на съездах с МКАД на Волгоградский, Лермонтовский и Рязанский проспекты (с 6:30 до 21:30 ежедневно); на съезде с МКАД на территорию ТЦ „Садовод“ и в обратном направлении; по улице Хлобыстова от ТПУ „Выхино“ до Рязанского проспекта в оба направления; по дублеру Рязанского проспекта от дома № 105, строение 5 до улицы Хлобыстова; по дублерам Лермонтовского проспекта на всем его протяжении в оба направления; по Хвалынскому бульвару на всем протяжении в оба направления; по улице Авиаконструктора Миля − от улицы Маршала Полубоярова до дома № 24 в сторону улицы Генерала Кузнецова; по дублеру Новорязанского шоссе при движении из области − от съезда с Новорязанского шоссе до улицы Маршала Полубоярова в утренние часы; по дублеру Волгоградского проспекта от Есенинского бульвара до улицы Жигулевская при движении в центр; по дублеру Волгоградского проспекта от улицы Маршала Чуйкова до улицы Зеленодольская по направлению в область; по 4-му Вешняковскому проезду от улицы Хлобыстова до улицы Вострухина.

Для движения общественного транспорта также будет введен запрет на остановку-стоянку на следующих улицах:

на всем протяжении одностороннего участка улицы Вострухина; на участке улицы Генерала Кузнецова (от дублера улицы Авиаконструктора Миля до улицы Авиаконструктора Миля); на улице Авиаконструктора Миля (на участке от улицы Генерала Кузнецова до улицы Маршала Полубоярова); на участке улицы Маршала Полубоярова (от улицы Авиаконструктора Миля до улицы Привольная); Новорязанском шоссе (от МКАД до съезда/выезда на дублер в оба направления); на улице Жигулевская (от выезда с отстойно-разворотной площадки до дублера Волгоградского проспекта). Изменится направление движения транспорта на одностороннем участке улицы Вострухина. Движение здесь будет осуществляться от улицы Паперника в сторону улицы Хлобыстова. Также запрещается правый поворот с Привольной на улицу Маршала Полубоярова.

Инженерные сети На юго-востоке города до 30 апреля введено приоритетное право проезда на участке Проектируемого проезда № 2282 — от дома № 38, строения 1 до дома № 34а, строения 4 по 2-му Грайвороновскому проезду.

На западе города из-за реконструкции инженерных сетей поэтапно закрывают четыре участка дороги в районе Можайского Вала. До 25 марта перекрыта одна полоса около дома № 11, а до 28 апреля — около домов № 8 и 8б. До 30 апреля закрыта полоса на Брянской улице — от 2-го Брянского проезда до улицы Можайский Вал.

До 1 мая продолжат поэтапно перекрывать одну полосу на участке между домом № 10 и домом № 16, корпусом 2 на улице Василисы Кожиной.

Из-за строительства инженерных сетей движение будут перекрывать и на Калужском шоссе. Ограничения действуют на одной полосе 24-го километра дублера шоссе с 01:30 до 05:30 до 25 марта. Еще по одной полосе нельзя проехать до 10 апреля. Также до 25 марта перекрыли одну полосу дублера в районе 1-й улицы Лесные Поляны. До этого же времени закрыто движение по двум полосам дублера в районе пересечения с Николо-Хованской улицей.

До 25 мая будет действовать ограничение на Рязанском проспекте и на его дублере в ЮВАО. По одной полосе будет перекрыто между домами № 30/15 и 65, а также у дома № 28, строение 1. Нельзя будет проехать по одной полосе на дублере Рязанского проспекта − в районе домов № 30/15 и 30.

С 25 марта по 28 апреля одна полоса будет перекрыта на 2-м переулке Труженников от пересения с Большим Савинским переулком до дома № 4/19, строение 2.

Ограничения в связи с работами на инженерных сетях действуют на Верхней Красносельской улице. До 15 мая круглосуточно закрыта одна полоса на Большом Краснопрудном тупике от дома 22 по Верхней Красносельской улице до дома № 8. До 10 июня на Верхней Красносельской улице от дома № 22 до № 10 перекрыто по одной полосе в обоих направлениях. Для проезда автомобилистов открытые участки дороги расширят.

На северо-востоке города до 30 апреля будет сложно проехать по следующим участкам:

5-му проезду Марьиной Рощи в районе № 68 по Октябрьской улице; 5-му проезду Марьиной Рощи между домом № 91, корпус 2 и домом № 91, корпус 3; Октябрьской улице в районе дома № 89; 3-му проезду Марьиной Рощи в районе дома № 60, корпус 1 по Октябрьской улице; 2-му проезду Марьиной Рощи в районе дома № 81 по Октябрьской улице; Октябрьской улице между домом № 56, корпус 1 и домом № 69.

Работы на инженерных сетях также проходят на Ленинском проспекте. На дублере Ленинского от дома № 74 до 72/2, от дома № 67 до Ломоносовского проспекта и от улицы Дмитрия Ульянова до дома № 67 до 20 мая поэтапно закрывают одну полосу движения. Частично одна полоса также занята на участках Молодежной улицы в районе домов № 64/2 и 66 по Ленинскому проспекту. На такой же срок ограничено движение по внутридворовому проезду между Ленинским проспектом и улицей Фотиевой, а также на Ломоносовском проспекте от Ленинского до дома № 11/70.

Строительные работы Также из-за строительных работ до 30 апреля перекрыли одну полосу Проектируемого проезда № 107. Ограничения будут действовать от пересечения с Промышленным проездом до дома № 2, строение 6.

В ВАО до начала августа ограничено движение по улице Буракова между домами № 15/1 и 13.

Продолжаются строительные работы на Остафьевской улице. В связи с этим две полосы в обоих направлениях закрыты в районе владения 3 строений 1 и 2, в районе дома 188 по Чечерскому проезду и на пересечении Остафьевской улицы и Чечерского проезда.