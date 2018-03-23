Ещё
Столичные школьники проверят свои знания на этнографической олимпиаде
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Столичные школьники проверят свои знания на этнографической олимпиаде 

Администрация городского округа Щербинка 1 час назад
Фото: Администрация городского округа Щербинка
Фото: архив
Столичные школьники примут участие в городской этнографической олимпиаде. Информацию об этом 22 марта разместили на официальном портале мэра и Правительства Москвы.
Проект получил название «Мой дом — Москва».
Олимпиада стартует 26 марта. Ребятам предложат пройти онлайн-тестирование, состоящее из 40 вопросов, и принять участие в различных национальных фестивалях.
Отметим, что подать заявку на прохождение испытаний можно до 15 апреля. Для этого необходимо предварительно зарегистрироваться. Сообщить о том, что он поучаствовал в национальном празднике, ребенок сможет до 15 мая.
Администрация городского округа Щербинка: последние новости
Детские площадки в Щербинке будут отремонтированы и пополнены песком Мосгортранс изменил маршруты движения трех автобусов в Щербинке Жителей Щербинки приглашают на велопарад
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Меркель выступила с заявлением о скандале вокруг РФ529
Россияне устроили набег на «Магнит»125
Суд определил судьбу Савченко114
Набиуллина взялась за пенсии150
Обращение Путина к нации, теракт во Франции и другие события дня46
Видео
01:07
Новый советник Трампа готов развязать большую войну
США Статьи
08:27
Все супероружие РФ показали в одном видео
Оружие Армия
00:25
Новый лазер США высмеяли в Сети
США Армия
01:54
Крымская война: почему Россия её проиграла
Истории Статьи
00:53
Дана Борисова встретилась с дочерью в суде
Шоу-бизнес Другое
01:20
«У нас нет никакой защиты»
Оружие Статьи
00:59
Блокада Крымского моста: озвучен план действий
Украина Статьи
00:54
В штабе Собчак довольны ее результатом на выборах
Политика Выборы 2018
00:25
Посещаемость музеев Москвы возросла в 1,5 раза
Новости Москвы
04:27
Порошенко идёт ва-банк
Украина Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение