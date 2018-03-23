Столичные школьники проверят свои знания на этнографической олимпиаде

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Столичные школьники примут участие в городской этнографической олимпиаде. Информацию об этом 22 марта разместили на официальном портале мэра и Правительства Москвы

Проект получил название «Мой дом — Москва ».

Олимпиада стартует 26 марта. Ребятам предложат пройти онлайн-тестирование, состоящее из 40 вопросов, и принять участие в различных национальных фестивалях.

Отметим, что подать заявку на прохождение испытаний можно до 15 апреля. Для этого необходимо предварительно зарегистрироваться. Сообщить о том, что он поучаствовал в национальном празднике, ребенок сможет до 15 мая.