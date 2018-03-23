Ещё
Движение в Проектируемом проезде №490 закроют на пять дней в марте для подготовки к параду 9 мая в Москве
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Движение в Проектируемом проезде №490 закроют на пять дней в марте для подготовки к параду 9 мая в Москве 

Агентство «Москва» 32 минуты назад
Движение транспорта на участке Проектируемого проезда №490 в районе Коптево будет перекрыто 24, 26, 27, 29, 30 марта 2018 г. в связи с подготовкой к Военному параду на Красной площади 9 мая 2018 г. Об этом сообщили в информационном центре транспортного комплекса Москвы.
«Перекрытие в связи с подготовкой к Военному параду на Красной площади 9 мая 2018 г. введут на участке Проектируемого проезда №490 напротив здания первого Московского кадетского корпуса», — говорится в сообщении.
Уточняется, что движение полностью перекроют 24, 26, 27, 29, 30 марта 2018 г. с 15:00 до 18:30.
Агентство «Москва»: последние новости
С.Собянин назначил замруководителя департамента здравоохранения Москвы В поездах «Иволга» на МЦД для безопасности пассажиров будут установлены крэш-модули Движение на трех участках дублера Ленинского проспекта ограничено по 20 мая из-за инженерных работ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Меркель выступила с заявлением о скандале вокруг РФ241
Слепаков рассказал о «домогательствах» Слуцкого43
Еще пять стран вышлют дипломатов РФ457
Все супероружие РФ показали в одном видео144
«Кокаиновый самолет» совершил загадочный маневр42
Видео
01:07
Новый советник Трампа готов развязать большую войну
США Статьи
08:27
Все супероружие РФ показали в одном видео
Оружие Армия
00:25
Новый лазер США высмеяли в Сети
США Армия
01:54
Крымская война: почему Россия её проиграла
Истории Статьи
00:53
Дана Борисова встретилась с дочерью в суде
Шоу-бизнес Другое
01:20
«У нас нет никакой защиты»
Оружие Статьи
00:59
Блокада Крымского моста: озвучен план действий
Украина Статьи
00:54
В штабе Собчак довольны ее результатом на выборах
Политика Выборы 2018
00:25
Посещаемость музеев Москвы возросла в 1,5 раза
Новости Москвы
04:27
Порошенко идёт ва-банк
Украина Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение