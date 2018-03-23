Движение в Проектируемом проезде №490 закроют на пять дней в марте для подготовки к параду 9 мая в Москве

Движение транспорта на участке Проектируемого проезда №490 в районе Коптево будет перекрыто 24, 26, 27, 29, 30 марта 2018 г. в связи с подготовкой к Военному параду на Красной площади 9 мая 2018 г. Об этом сообщили в информационном центре транспортного комплекса Москвы.

«Перекрытие в связи с подготовкой к Военному параду на Красной площади 9 мая 2018 г. введут на участке Проектируемого проезда №490 напротив здания первого Московского кадетского корпуса», — говорится в сообщении.

Уточняется, что движение полностью перекроют 24, 26, 27, 29, 30 марта 2018 г. с 15:00 до 18:30.