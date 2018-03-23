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Дополнительные кассы откроют на Казанском направлении МЖД с 24 марта
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Дополнительные кассы откроют на Казанском направлении МЖД с 24 марта 

РИАМО 39 минут назад
Фото: РИАМО
С 24 по 30 марта Центральная пригородная пассажирская компания откроет дополнительные точки продажи билетов на Казанском направлении Московской железной дороги на время закрытия трех станций Таганско-Краснопресненской линии, говорится в сообщении пресс-службы ЦППК.
«43 дополнительные кассы будут доступны пассажирам ОАО «Центральная ППК» на время закрытия железнодорожной станции «Выхино», — говорится в сообщении.
На станциях от Казанского вокзала до остановочного пункта «Панки» откроют дополнительные стационарные и мобильные кассы, также будут работать кассиры-контролеры, у которых можно будет приобрести билеты непосредственно перед посадкой в электропоезд.
Кроме того, на станциях «Люберцы», «Панки», «Ухтомская», «Косино», «Вешняки», Казанском вокзале будут размещены навигационные напольные стрелки и штендеры с навигационными стрелками, которые упростят движение пассажиров.
В связи со строительством новой линии метро с 24 по 30 марта будет временно закрыты три станции Таганско-Краснопресненской линии: «Котельники», «Жулебино», «Лермонтовский проспект». В связи с этим пригородные электропоезда проследуют железнодорожную станцию «Выхино» без остановки.
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