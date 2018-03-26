Москвичи могут оформить полис ОМС онлайн

Новый полис ОМС будет готов в течение 30 дней после подачи электронной заявки.
Оформить полис обязательного медицинского страхования москвичи теперь могут онлайн. Услуга доступна на официальном сайте мэра и правительства столицы.
"Раньше, чтобы оформить полис ОМС, приходилось лично приходить на прием в центр госуслуг или страховую медицинскую компанию вместе с пакетом необходимых документов, а спустя какое-то время возвращаться туда за полисом. Теперь, когда подать заявление на его получение можно на mos.ru, пользователю достаточно одного посещения центра госуслуг или страховой компании, чтобы получить готовый документ", — отметила председатель Комитета государственных услуг Москвы Елена Шинкарук.
Как сообщает портал мэра и правительства столицы, новый полис ОМС, оформленный через mos.ru, будет готов в течение 30 дней после подачи электронной заявки. В этот период пользователь может получить медицинскую помощь по временному электронному документу. Оформить полис онлайн может любой гражданин России старше 18 лет, имеющий подтвержденную учетную запись.