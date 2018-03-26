Москвичи могут оформить полис ОМС онлайн

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Станция метро «Улица Новаторов» объединит две линии — Большую кольцевую и новый радиус в Коммунарку

Зоны отдыха появятся во дворах домов жилого комплекса «Мещерский лес» в ближайшие два года