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Москвичи могут оформить полис ОМС онлайн
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Москвичи теперь смогут оформить полис обязательного медицинского страхования онлайн 

Вечерняя Москва 3 часа назад
Фото: mos.ru
Новый полис ОМС будет готов в течение 30 дней после подачи электронной заявки.
Оформить полис обязательного медицинского страхования москвичи теперь могут онлайн. Услуга доступна на официальном сайте мэра и правительства столицы.
"Раньше, чтобы оформить полис ОМС, приходилось лично приходить на прием в центр госуслуг или страховую медицинскую компанию вместе с пакетом необходимых документов, а спустя какое-то время возвращаться туда за полисом. Теперь, когда подать заявление на его получение можно на mos.ru, пользователю достаточно одного посещения центра госуслуг или страховой компании, чтобы получить готовый документ", — отметила председатель Комитета государственных услуг Москвы Елена Шинкарук.
Как сообщает портал мэра и правительства столицы, новый полис ОМС, оформленный через mos.ru, будет готов в течение 30 дней после подачи электронной заявки. В этот период пользователь может получить медицинскую помощь по временному электронному документу. Оформить полис онлайн может любой гражданин России старше 18 лет, имеющий подтвержденную учетную запись.
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