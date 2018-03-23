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Автобусный маршрут №456к проляжет от района Аэропорт до Митина
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Автобусный маршрут №456к проляжет от района Аэропорт до Митина 

Управа района Аэропорт города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Аэропорт города Москвы
Северный и Северо-Западный округа свяжет в этом году автобусный маршрут № 456к. Транспорт будет ходить от Петровского парка до 8-го микрорайона Митина. Как сообщает информационный центр правительства Москвы, обслуживать пассажиров будут автобусы коммерческого перевозчика.
«Это укороченная версия маршрутов № 904 и № 456, которая свяжет районы Аэропорт и Митино. Автобус будет следовать от остановки «8-й микрорайон Митина» до остановки «Улица Серегина», — поясняется в материале.
Новый маршрут планируется запустить в сентябре. (мю)
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