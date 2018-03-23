Автобусный маршрут №456к проляжет от района Аэропорт до Митина

Северный и Северо-Западный округа свяжет в этом году автобусный маршрут № 456к. Транспорт будет ходить от Петровского парка до 8-го микрорайона Митина. Как сообщает информационный центр правительства Москвы , обслуживать пассажиров будут автобусы коммерческого перевозчика.

«Это укороченная версия маршрутов № 904 и № 456, которая свяжет районы Аэропорт и Митино. Автобус будет следовать от остановки «8-й микрорайон Митина» до остановки «Улица Серегина», — поясняется в материале.

Новый маршрут планируется запустить в сентябре. (мю)