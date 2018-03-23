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Маршрут «КМ3» свяжет станцию «Выхино» и ж/д платформу «Вешняки» на время закрытия участка метро в ЮВАО
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Маршрут «КМ3» свяжет станцию «Выхино» и ж/д платформу «Вешняки» на время закрытия участка метро в ЮВАО 

Агентство «Москва» 46 минут назад
Компенсационный маршрут «КМ3», который свяжет станцию метро «Выхино» и железнодорожную платформу «Вешняки», запустят с 24 по 30 марта 2018 г. в районе временно закрытых станций Таганско-Краснопресненской линии подземки. Об этом сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе ГУП «Мосгортранс». «На период закрытия станций южного участка фиолетовой линии метро дополнительно к двум основным компенсационным маршрутам организуем третий. Сделали это с учетом того, что с 24 по 30 марта электропоезда не будут останавливаться на железнодорожной платформе „Выхино“. Таким образом, маршрут „КМ3“ поможет пассажирам добраться до ближайшей железнодорожной платформы. Проезд бесплатный», — отметил собеседник агентства.
Он уточнил, что на маршруте «КМ3» автобусы будут работать с 5:00 до 1:00 по будням и с 5:10 до 1:00 по выходным с интервалом шесть минут. Остановки будут располагаться на ул. Хлобыстова, возле вл. 7 — по направлению к железнодорожной платформе «Вешняки» и через дорогу от ее вестибюля — при следовании к станции метро «Выхино».
Для пассажиров также организуют специальные бесплатные маршруты: «КМ1» «Метро „Выхино“-Метро „Жулебино“ с остановками у платформы „Косино“ и у станции метро „Лермонтовский проспект“; „КМ2“ „Метро „Кузьминки“-Метро „Котельники“ с остановкой у метро „Жулебино“. Автобусы будут работать с 5:10 утра до 2:00 ночи. Интервал движения составит менее одной минуты.
Кроме того, более 30 дополнительных автобусов выйдет на маршруты в районах Выхино-Жулебино и Вешняки: №89 „2-й микрорайон Жулебина-Метро „Кузьминки“, №177 „2-й микрорайон Жулебина-Метро „Выхино“, №197 „Метро „Выхино“ (кольцевой), №209 „138-й квартал Выхина-Метро „Выхино“, №279 „6-й микрорайон Жулебина-Хохловка“, №669 „2-й микрорайон Жулебина-1-й микрорайон Жулебина“.
Ранее сообщалось о закрытии станции метро „Котельники“, „Жулебино“ и „Лермонтовский проспект“ Таганско-Краснопресненской линии с 24 по 30 марта 2018 г. для строительства Кожуховской линии подземки. В обычном режиме Московский метрополитен возобновит работу в субботу, 31 марта.
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