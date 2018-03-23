Порядка 2,5 тыс. единиц техники убирают улицы и дворы Москвы после зимы

Около 2,5 тысяч единиц техники наводят порядок на столичных улицах и дворах после зимы, сообщил РИАМО в пятницу директор ГБУ «Автомобильные дороги» Александр Орешкин

«В городе задействовано порядка 2,5 тысячи единиц техники: в полную силу начали работать пылесосы — как большие пылесосы на дорогах, так и малая техника во дворах. После того, как станет совсем тепло, мы приступим к покраске и промывке фасадов», — сказал Орешкин.

Он пояснил, что ворошение снега необходимо для плавного таяния. Его выполнят и во дворах, и в парках, и на газонах вдоль магистралей. Часть снега будет вывезена, часть просто растает.

«Наступили положительные температуры, и город приступил к весенним благоустроительным работам: ворошение снега, промывка дорожных знаков, щитов, шумозащитных барьерных ограждений, уборка снега из-под барьерных ограждений и так далее — это целый комплекс работ», — уточнил Орешкин.