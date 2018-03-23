Ещё
Порядка 2,5 тыс. единиц техники убирают улицы и дворы Москвы после зимы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Порядка 2,5 тыс. единиц техники убирают улицы и дворы Москвы после зимы 

РИАМО 55 минут назад
Фото: РИАМО
Около 2,5 тысяч единиц техники наводят порядок на столичных улицах и дворах после зимы, сообщил РИАМО в пятницу директор ГБУ «Автомобильные дороги» Александр Орешкин.
«В городе задействовано порядка 2,5 тысячи единиц техники: в полную силу начали работать пылесосы — как большие пылесосы на дорогах, так и малая техника во дворах. После того, как станет совсем тепло, мы приступим к покраске и промывке фасадов», — сказал Орешкин.
Он пояснил, что ворошение снега необходимо для плавного таяния. Его выполнят и во дворах, и в парках, и на газонах вдоль магистралей. Часть снега будет вывезена, часть просто растает.
«Наступили положительные температуры, и город приступил к весенним благоустроительным работам: ворошение снега, промывка дорожных знаков, щитов, шумозащитных барьерных ограждений, уборка снега из-под барьерных ограждений и так далее — это целый комплекс работ», — уточнил Орешкин.
РИАМО: последние новости
Движение ограничили из‑за строительных работ на участках Ленинского проспекта в Москве Парк с прудом и пляжем появится у метро «Селигерская» в Москве к 2024 году Число музеев с низкой оплатой труда сократилось в Москве почти на 90% за 5 лет
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Еще пять стран вышлют дипломатов РФ239
Новый советник Трампа готов развязать большую войну130
Скорая въехала в толпу пешеходов в Москве
Минфин готовится пойти на риск59
Путин обратился к нации787
Видео
01:07
Новый советник Трампа готов развязать большую войну
США Статьи
08:27
Все супероружие РФ показали в одном видео
Оружие Армия
00:25
Новый лазер США высмеяли в Сети
США Армия
01:54
Крымская война: почему Россия её проиграла
Истории Статьи
00:53
Дана Борисова встретилась с дочерью в суде
Шоу-бизнес Другое
01:20
«У нас нет никакой защиты»
Оружие Статьи
00:59
Блокада Крымского моста: озвучен план действий
Украина Статьи
00:54
В штабе Собчак довольны ее результатом на выборах
Политика Выборы 2018
00:25
Посещаемость музеев Москвы возросла в 1,5 раза
Новости Москвы
04:27
Порошенко идёт ва-банк
Украина Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение