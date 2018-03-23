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В Москве 24 марта могут увеличиться интервалы движения 4 маршрутов наземного транспорта
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В Москве 24 марта могут увеличиться интервалы движения 4 маршрутов наземного транспорта 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Интервалы движения четырех автобусов и троллейбусов в Москве могут увеличиться 24 марта в связи с проведением массовых мероприятий, сообщается на официальном сайте мэра столицы.
«24 марта автобусы №12 (2-й Красногвардейский проезд — станция метро «Тимирязевская»), №116 (Тишинская площадь — Фили), Т18 (Рижский вокзал — Стрельбищенский переулок) и троллейбус №54 (станция метро «Филевский парк» — Тишинская площадь) могут следовать с увеличенными интервалами», — отмечается в сообщении.
Изменения связаны с проведением массовых мероприятий. Задержки транспорта возможны с 14:30 до их окончания.
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