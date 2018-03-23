В Ильменском проезде неподалеку от Восточного Дегунина появится зона отдыха с песчаным пляжем

В рамках реализации проекта «Селигер Сити» неподалеку от Восточного Дегунина и станции метро «Селигерская» планируется создание парковой зоны. На территории парка расположится пруд с песчаным пляжем. Об этом сообщили в пресс-центре «Москомстройинвеста».

«Парк с прудом и пляжем, фонтанами и футбольным полем появится рядом с метро «Селигерская» в 2019 году. Зону отдыха обустроит инвестор», — приводятся в сообщении слова председателя «Москомстройинвеста» Константина Тимофеева

В нем также уточняется, что парк будет окружен холмами, на внутренних склонах которых расположатся амфитеатры, скамейки, две большие детские площадки, а также пруд с песчаным пляжем, поле для футбола, зона воркаута и пикниковая зона.

Благоустройство проведут по адресу Ильменский проезд, д. 14. (мю)