В Ильменском проезде неподалеку от Восточного Дегунина появится зона отдыха с песчаным пляжем 

В рамках реализации проекта «Селигер Сити» неподалеку от Восточного Дегунина и станции метро «Селигерская» планируется создание парковой зоны. На территории парка расположится пруд с песчаным пляжем. Об этом сообщили в пресс-центре «Москомстройинвеста».
«Парк с прудом и пляжем, фонтанами и футбольным полем появится рядом с метро «Селигерская» в 2019 году. Зону отдыха обустроит инвестор», — приводятся в сообщении слова председателя «Москомстройинвеста» Константина Тимофеева.
В нем также уточняется, что парк будет окружен холмами, на внутренних склонах которых расположатся амфитеатры, скамейки, две большие детские площадки, а также пруд с песчаным пляжем, поле для футбола, зона воркаута и пикниковая зона.
Благоустройство проведут по адресу Ильменский проезд, д. 14. (мю)