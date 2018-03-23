Техника вышла на уборку столицы после зимы

Почти 2,5 тысячи единиц техники вышли на уборку столицы после зимы

"Наконец-то наступили положительные температуры, и город приступил к весенним работам по благоустройству: ворошение снега, промывка дорожных знаков, щитов, шумозащитных барьерных ограждений, уборка снега из-под барьерных ограждений — это целый комплекс работ", — сказал он, передает Агентство "Москва". В уборке столичных улиц и дворов после зимы задействованы почти 2,5 тысячи единиц техники. Об этом рассказал глава ГБУ "Автомобильные дороги" Александр Орешкин

По словам Орешкина, на дорогах и во дворах в полную силу работают пылесосы. К покраске и промывке фасадов приступят, когда на улице потеплеет.

Он добавил, что снег ворошат в парках, на газонах вдоль магистралей и во дворах. Это необходимо для плавного таяния сугробов. Часть снега вывезут, остальное растает само собой.

Накануне в столице началась подготовка к месячнику весеннего благоустройства, в рамках которого пройдут общегородские субботники. К ним привлекут сотрудников учреждений и организаций, а также студентов и школьников. Горожане помогут убрать мусор, привести в порядок цветники и газоны, отремонтировать детские и спортивные площадки, малые архитектурные формы и контейнеры.