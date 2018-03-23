Плиточное покрытие у входа в северный вестибюль метро «Марьина Роща» восстановлено коммунальщиками

Коммунальные службы восстановили поврежденное плиточное покрытие у входа в северный вестибюль станции метро «Марьина Роща». Просьба о ремонте поступила на портал «Наш город» от жителя района. О выполненных работах отчиталась глава управы района Марьина Роща Светлана Гордикова

«Тактильная плитка восстановлена, проблема устранена, о чем свидетельствует фотофиксация», — говорится в официальном ответе, опубликованном на сайте.

Напомним, сервис «Наш город» создан для эффективного взаимодействия населения и органов исполнительной власти. Оставлять свои замечания могут жители всех столичных районов.