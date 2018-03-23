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В Петербурге резко похолодает
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В Петербурге резко похолодает 

Собака 1 час назад
Фото: Собака
В Петербурге ожидается резкое похолодание ночью 24 марта.
По данным Северо-Западного УГМС, температура воздуха опустится до минус 10-12 градусов, а в пригородах до 15. Днем потеплеет. Температура составит от минус 2 до 0. В воскресенье еще теплее — от плюс 1 до 3. Со следующей недели погода существенно не изменится.
В этом году город побил рекорд по количеству снега за прошедшие пять лет. Из Петербурга вывезли более 240 тысяч самосвалов со снегом. Это примерно 2,4 кубометра осадков — рекорд 2012-2013 годов. 5 лет назад зима и начало весны в городе были настолько снежными, что коммунальные службы вывезли порядка 3,5 миллионов кубометров. 22 марта спасатели МЧС предупредили горожан о сильном ветре и снегопаде в Петербурге. Пешеходов просят быть осторожнее и по возможности избегать шатких конструкций.
Фото: @__erratic__
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