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Расписание поездов на Горьковском направлении МЖД изменится на выходных
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Расписание поездов на Горьковском направлении МЖД изменится на выходных 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
График движения электричек Горьковского направления Московской железной дороги изменится в предстоящие выходные в связи с укладкой дополнительного пути до микрорайона Железнодорожный подмосковной Балашихи, говорится в сообщении пресс-службы МЖД.
«В предстоящие выходные, 24 и 25 марта, изменится расписание утренних и ночных пригородных поездов Горьковского направления МЖД. Это связано со строительством дополнительного четвертого главного пути между Москвой и Железнодорожным и сопутствующей инфраструктуры. Работы проводятся в рамках инвестиционной программы ОАО «РЖД» по развитию Горьковского направления», — говорится в сообщении.
В связи с этим некоторые электропоезда будут отправляться и прибывать раньше или позже привычного графика. У незначительного числа электричек изменится количество и порядок остановок на маршруте.
Корректировки коснутся следующих остановочных пунктов: «Серп и Молот», «Карачарово», «Чухлинка», «Кусково», «Реутово», «Никольское», «Салтыковская», «Кучино», «Черное», «Заря», «платформа 33 километр», «платформа 43 километр» и «Есино». Кроме того, несколько поездов не будут курсировать между Москвой и станцией «Железнодорожная».
«В настоящее время на нескольких участках Горьковского направления развернуты масштабные работы по модернизации инфраструктуры: строительство двухпутной эстакады в сторону Балашихи протяженностью 1,7 километра, укладка дополнительного главного пути между Москвой и станцией «Железнодорожная», сооружение новых пассажирских платформ, пешеходных мостов и тоннелей», — добавляется в сообщении.
Реализация проекта по развитию радиального направления в перспективе создаст дополнительные транспортные возможности для пассажиров, повысив качество предоставляемых услуг в сфере пригородных перевозок.
Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам по развитию инфраструктуры и внимательно следить за расписанием пригородных электропоездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» (http://pass.rzd.ru) и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».
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