Посещаемость музеев Москвы возросла в 1,5 раза

«В то же время в Москве на постоянной основе реализуются крупные выставочные проекты, а также проходит 1,7 тысячи выставок ежегодно», — рассказал Горянов.

По его словам, рост посещаемости обусловлен созданием за данный период 14 новых музейных объектов и 11 новых экспозиций. Ежегодно в столице проводятся акции: «Ночь в музее» — с 2008 года, «Всей семьей в музей» — с 2009 года, «Вечер в музее» — с 2010 года, акция «Третье воскресенье месяца бесплатно» — с 2012 года; «Ночь искусств» — с 2014 года; проект мэра «Музеи-детям» с 2017 года.