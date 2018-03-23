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Посещаемость музеев Москвы возросла в 1,5 раза
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Посещаемость городских музеев Москвы с 2012 года возросла в 1,5 раза 

РИАМО 1 час назад
В период с 2012 по 2017 год в Москве в 1,5 раза возросло количество посетителей музеев, находящихся в ведении столичного департамента культуры, вопреки сокращению количества музеев и выставочных залов, сообщил в пятницу в ходе круглого стола на Московском культурном форуме в центральном выставочном зале «Манеж» руководитель отдела музейно-выставочных работ департамента культуры столицы Антон Горянов.
«В 2012 году московские музеи посетили порядка 8,7 тысячи человек. В 2017 году — 13,6 тысячи человек. При этом за период 2012-2017 годов количество музеев и выставочных залов — юридических лиц — сократилось с 62 до 41. Посещаемость московских музеев значительно выросла, несмотря на сокращение количества юридических лиц», — сказал Горянов.
По его словам, рост посещаемости обусловлен созданием за данный период 14 новых музейных объектов и 11 новых экспозиций. Ежегодно в столице проводятся акции: «Ночь в музее» — с 2008 года, «Всей семьей в музей» — с 2009 года, «Вечер в музее» — с 2010 года, акция «Третье воскресенье месяца бесплатно» — с 2012 года; «Ночь искусств» — с 2014 года; проект мэра «Музеи-детям» с 2017 года.
«В то же время в Москве на постоянной основе реализуются крупные выставочные проекты, а также проходит 1,7 тысячи выставок ежегодно», — рассказал Горянов.
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