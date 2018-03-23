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В Москве началась генеральная уборка
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В Москве началась генеральная уборка перед весной 

360tv.ru 3 часа назад
Фото: РИА Новости
В Москве начали ворошить снег. Таким образом коммунальщики приближают весну. Теперь с потеплением сугробы смогут таять плавно. Ворошение проходит и на центральных улицах, и во дворах.
При этом часть снега все-таки будет вывезена. Сегодня в Москве началась генеральная уборка в рамках подготовки к традиционному месячнику весеннего благоустройства. Специальный автомобиль «Посейдон», очищающий коллекторы, отправился от Красной площади к библиотеке имени Ленина, затем к Храму Христа Спасителя. За одну смену машины совместно с сотрудниками Москоллектора отмывают до 50 вентиляционных шахт.
"По городу работают по балансу территорий 2,5 тысячи единиц техники круглосуточно. В круглосуточном режиме начали работать и пылесосы. Это и большие пылесосы, и малая техника, которая работает во дворах, на плиточных покрытиях", — отметил Александр Орешкин, руководитель ГБО «Автомобильные дороги».
В рамках генеральной уборки в Москве так же отмоют дорожные знаки, шумозащитные и барьерные ограждения. С потеплением коммунальщики возьмутся за мойку и покраску внешних фасадов домов. С 1 по 30 апреля в столице пройдет месячник по благоустройству, а на 14 и 21 намечены общегородские субботники.
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