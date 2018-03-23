Около 2,5 тыс. единиц техники убирают улицы и дворы Москвы после зимы

Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил руководитель ГБУ «Автомобильные дороги» Александр Орешкин.

«Наконец-то наступили положительные температуры, и город приступил к весенним благоустроительным работам: ворошение снега, промывка дорожных знаков, щитов, шумозащитных барьерных ограждений, уборка снега из-под барьерных ограждений и так далее — это целый комплекс работ. В городе задействовано порядка 2,5 тыс. единиц техники: в полную силу начали работать пылесосы — как большие пылесосы на дорогах, так и малая техника во дворах. После того, как станет совсем тепло, мы приступим к покраске и промывке фасадов», — рассказал А. Орешкин.

Также он пояснил, что ворошение снега необходимо для плавного таяния. «Ворошение проходит и во дворах, и в парках, и на газонах вдоль магистралей. Часть снега будет вывезена, часть просто растает», — сказал А. Орешкин.

Ранее сообщалось, что с 1 по 30 апреля 2018 г. в столице пройдет месячник по благоустройству, а на 14 и 21 апреля 2018 г. намечены общегородские субботники.