Ещё
Около 2,5 тыс. единиц техники убирают улицы и дворы Москвы после зимы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Около 2,5 тыс. единиц техники убирают улицы и дворы Москвы после зимы 

Агентство «Москва» 21 минуту назад
Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил руководитель ГБУ «Автомобильные дороги» Александр Орешкин.
«Наконец-то наступили положительные температуры, и город приступил к весенним благоустроительным работам: ворошение снега, промывка дорожных знаков, щитов, шумозащитных барьерных ограждений, уборка снега из-под барьерных ограждений и так далее — это целый комплекс работ. В городе задействовано порядка 2,5 тыс. единиц техники: в полную силу начали работать пылесосы — как большие пылесосы на дорогах, так и малая техника во дворах. После того, как станет совсем тепло, мы приступим к покраске и промывке фасадов», — рассказал А. Орешкин.
Также он пояснил, что ворошение снега необходимо для плавного таяния. «Ворошение проходит и во дворах, и в парках, и на газонах вдоль магистралей. Часть снега будет вывезена, часть просто растает», — сказал А. Орешкин.
Ранее сообщалось, что с 1 по 30 апреля 2018 г. в столице пройдет месячник по благоустройству, а на 14 и 21 апреля 2018 г. намечены общегородские субботники.
Агентство «Москва»: последние новости
Движение на трех участках дублера Ленинского проспекта ограничено по 20 мая из-за инженерных работ В поездах «Иволга» на МЦД для безопасности пассажиров будут установлены крэш-модули С.Собянин открыл III Московский культурный форум накануне Дня работника культуры
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин обратился к нации673
Савченко грозит «пожизненное»65
Вернем летнее время
Обзор зарубежных СМИ: Крымский мост бьет рекорды58
Максакова назвала заказчика убийства Вороненкова66
Видео
00:25
Новый лазер США высмеяли в Сети
США Армия
01:54
Крымская война: почему Россия её проиграла
Истории Статьи
01:20
«У нас нет никакой защиты»
Оружие Статьи
06:11
Путин выступит со срочным обращением
Политика
07:55
Вернем летнее время
Общество
02:41
В кварталах реновации появятся бомбоубежища
Недвижимость Новости Москвы
01:01
Савченко грозит «пожизненное»
В мире Украина
00:45
Слепаков рассказал о «домогательствах» Слуцкого
Шоу-бизнес Политика
00:36
«За собачек»: как голосовала юная избирательница
Общество Политика
01:00
Как СССР проиграл холодную войну
Политика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение