Самый дорогой частный дом Москвы оценен в один миллиард рублей

Второе место рейтинга занял объект в составе ЖК «Берег Столицы» на Таманской улице в районе Хорошево-Мневники.

Самый дорогой дом в столице площадью 609 квадратных метров продается на севере Москвы в «поселке художников» за 1,015 миллиарда рублей.

Как сообщили в пресс-службе компании Savills, дом выполнен по авторскому проекту в стиле hi-tech.

— Есть летняя беседка со столовой зоной и домик для охраны. Дом расположен на территории Москвы в знаменитом «Поселке художников», в непосредственной близости станции метро «Сокол», — говорится в материалах.

Второе место рейтинга занял объект в составе ЖК «Берег Столицы» на Таманской улице в районе Хорошево-Мневники. За резиденцию площадью 1 370 квадратных метров в Серебряном бору на берегу Москва-реки просят 950 миллионов рублей. На третьем месте находится еще один дом в «поселке художников», площадью 750 квадратных метров с панорамным остеклением. Он продается за 867 миллионов рублей, передает Интерфакс

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Центробанк снизил ключевую ставку до 7,25 процента