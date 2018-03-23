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Погода на выходные: Башкирию ждет метель и порывистый ветер
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Погода на выходные: Башкирию ждет метель и порывистый ветер 

ufa1.ru 45 минут назад
Фото: ufa1.ru
24 и 25 марта в республике ожидается облачная погода с прояснениями.
В субботу ночью местами пройдет небольшой снег, в некоторых районах возможна слабая метель. Ветер будет дуть юго-западный 5-10 метров в секунду. Днем порывы усилятся до 15 метров в секунду.
— Температура воздуха ночью составит -6… -11 градусов, при прояснениях похолодает до -16 °С. Днем воздух прогреется до +1 градуса, — рассказали в Башгидромете.
Из-за снегопада на дорогах ухудшится видимость до 500-1000 метров.
В воскресенье по республике будет дуть умеренный ветер. Температура воздуха ночью составит -9… -14 градусов, днем — 0… -5 градусов. Местами пройдет снег.
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