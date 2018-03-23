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Вестибюли станций, которые прилегают к стадиону «Лужники» открыты и работают в штатном режиме
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Вестибюли станций, которые прилегают к стадиону «Лужники» открыты и работают в штатном режиме 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Информация об этом появилась в официальном микроблоге метро в Twitter.
Вечером 23 марта работа всех станций метро, которые прилегают к стадиону «Лужники» открыли свои входы и выходы для пассажиров и работают в штатном режиме. Об этом объявили в официальном Twitter-аккаунте Московского метрополитена.
Все вестибюли станций, прилегающих к стадиону «Лужники», в настоящий момент открыты и работают в штатном режиме.
— Московское метро (@MetroOperativno) 23 марта 2018 г.
Ранее сообщалось, что во время проведения футбольного матча Россия-Бразилия, который проходит на стадионе «Лужники», северный вестибюль станции «Воробьевы горы» и южный вестибюль станции «Спортивная» работают только для выхода пассажиров.
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