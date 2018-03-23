Ещё
Между станцией метро «Парк Культуры» и «Лужниками» запустят бесплатный автобус
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Между станцией метро «Парк Культуры» и «Лужниками» запустят бесплатный автобус 

Москва меняется 50 минут назад
Фото: Москва меняется
Бесплатный автобусный маршрут S1 будет курсировать между станцией метро «Парк Культуры» и стадионом «Лужники» с 16:00 до 24:00. Об этом сообщается в микроблоге Twitter столичного департамента транспорта.
С 16:00 до 24:00 между м. «Парк культуры» и Лужниками будет работать бесплатный автобус S1. Транспорт будет следовать с интервалом менее минуты, #RUSBRA#РоссияБразилия
— Московский транспорт (@DtRoad)
March 23, 2018
Как располагаются остановки маршрута S1: метро «Парк культуры» ‒ на Комсомольском проспекте в районе пересечения с Крымским проездом, стадион «Лужники» ‒ на улице Лужники по направлению к Лужнецкой набережной.
Зрителей матча Россия-Бразилия просят приходить заранее на стадион в связи с большим ажиотажем.
Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется
Текст © Александр Сапожник / Москва меняется
Сообщение Между станцией метро «Парк Культуры» и «Лужниками» запустят бесплатный автобус появились сначала на Москва Меняется.
Москва меняется: последние новости
Рядом со станцией метро «Селигерская» появится парк с прудом и пляжем Сергей Собянин открыл III Московский культурный форум в ЦВЗ «Манеж» Участок «фиолетовой» ветки метро закроют с 24 по 30 марта
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин обратился к нации673
Савченко грозит «пожизненное»65
Вернем летнее время
Обзор зарубежных СМИ: Крымский мост бьет рекорды58
Максакова назвала заказчика убийства Вороненкова66
Видео
00:25
Новый лазер США высмеяли в Сети
США Армия
01:54
Крымская война: почему Россия её проиграла
Истории Статьи
01:20
«У нас нет никакой защиты»
Оружие Статьи
06:11
Путин выступит со срочным обращением
Политика
07:55
Вернем летнее время
Общество
02:41
В кварталах реновации появятся бомбоубежища
Недвижимость Новости Москвы
01:01
Савченко грозит «пожизненное»
В мире Украина
00:45
Слепаков рассказал о «домогательствах» Слуцкого
Шоу-бизнес Политика
00:36
«За собачек»: как голосовала юная избирательница
Общество Политика
01:00
Как СССР проиграл холодную войну
Политика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение