Бесплатный автобусный маршрут S1 будет курсировать между станцией метро «Парк Культуры» и стадионом «Лужники» с 16:00 до 24:00. Об этом сообщается в микроблоге Twitter столичного департамента транспорта.
С 16:00 до 24:00 между м. «Парк культуры» и Лужниками будет работать бесплатный автобус S1. Транспорт будет следовать с интервалом менее минуты, #RUSBRA#РоссияБразилия
— Московский транспорт (@DtRoad)
March 23, 2018
Как располагаются остановки маршрута S1: метро «Парк культуры» ‒ на Комсомольском проспекте в районе пересечения с Крымским проездом, стадион «Лужники» ‒ на улице Лужники по направлению к Лужнецкой набережной.
Зрителей матча Россия-Бразилия просят приходить заранее на стадион в связи с большим ажиотажем.
Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется
Текст © Александр Сапожник / Москва меняется
Сообщение Между станцией метро «Парк Культуры» и «Лужниками» запустят бесплатный автобус появились сначала на Москва Меняется.