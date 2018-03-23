Между станцией метро «Парк Культуры» и «Лужниками» запустят бесплатный автобус

Бесплатный автобусный маршрут S1 будет курсировать между станцией метро «Парк Культуры» и стадионом «Лужники» с 16:00 до 24:00. Об этом сообщается в микроблоге Twitter столичного департамента транспорта.

С 16:00 до 24:00 между м. «Парк культуры» и Лужниками будет работать бесплатный автобус S1. Транспорт будет следовать с интервалом менее минуты, #RUSBRA#РоссияБразилия

— Московский транспорт (@DtRoad)

March 23, 2018

Как располагаются остановки маршрута S1: метро «Парк культуры» ‒ на Комсомольском проспекте в районе пересечения с Крымским проездом, стадион «Лужники» ‒ на улице Лужники по направлению к Лужнецкой набережной.

Зрителей матча Россия-Бразилия просят приходить заранее на стадион в связи с большим ажиотажем.

Текст © Александр Сапожник / Москва меняется

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