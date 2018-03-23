Ещё
ЦППК: Движение электричек Белорусского направления на 24 и 25 марта частично восстановили
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ЦППК: Движение электричек Белорусского направления на 24 и 25 марта частично восстановили 

Агентство «Москва» 54 минуты назад
Восстановлено движение трех отмененных пригородных поездов и маршрут следования двух электричек на 24 и 25 марта 2018 г., сообщили в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).
«Владельцем инфраструктуры частично приостановлены ремонтные работы на Белорусском направлении, поэтому движение пригородных поездов №6919, 6915, 6920, 6917, 6918 восстановлено и будет проходить согласно расписанию. В связи с этим движение компенсационных автобусов отменяется. Электропоезда №6921, 6922, 6924, о которых также шла речь в предыдущем сообщении, отменены по причине проведения ремонтных работ», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что с 24 на 25 марта 2018 г., с 19:00 до 6:00, будут отменены три электропоезда (№6921, 6919, 6915), следующие по маршруту Москва-Белорусская-Усово, и три электропоезда, следующие из «Усово» до станции «Москва-Белорусская» (№6922, 6920, 6924). Кроме того, в указанное время будут сокращены маршруты следования двух электропоездов: электропоезд №6918 начнет движение от станции «Кунцево-1», электропоезд №6917 проследует до станции «Кунцево-1».
Агентство «Москва»: последние новости
Движение на трех участках дублера Ленинского проспекта ограничено по 20 мая из-за инженерных работ В поездах «Иволга» на МЦД для безопасности пассажиров будут установлены крэш-модули С.Собянин открыл III Московский культурный форум накануне Дня работника культуры
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин обратился к нации673
Савченко грозит «пожизненное»65
Вернем летнее время
Обзор зарубежных СМИ: Крымский мост бьет рекорды58
Максакова назвала заказчика убийства Вороненкова66
Видео
00:25
Новый лазер США высмеяли в Сети
США Армия
01:54
Крымская война: почему Россия её проиграла
Истории Статьи
01:20
«У нас нет никакой защиты»
Оружие Статьи
06:11
Путин выступит со срочным обращением
Политика
07:55
Вернем летнее время
Общество
02:41
В кварталах реновации появятся бомбоубежища
Недвижимость Новости Москвы
01:01
Савченко грозит «пожизненное»
В мире Украина
00:45
Слепаков рассказал о «домогательствах» Слуцкого
Шоу-бизнес Политика
00:36
«За собачек»: как голосовала юная избирательница
Общество Политика
01:00
Как СССР проиграл холодную войну
Политика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение