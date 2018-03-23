ЦППК: Движение электричек Белорусского направления на 24 и 25 марта частично восстановили

Восстановлено движение трех отмененных пригородных поездов и маршрут следования двух электричек на 24 и 25 марта 2018 г., сообщили в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

«Владельцем инфраструктуры частично приостановлены ремонтные работы на Белорусском направлении, поэтому движение пригородных поездов №6919, 6915, 6920, 6917, 6918 восстановлено и будет проходить согласно расписанию. В связи с этим движение компенсационных автобусов отменяется. Электропоезда №6921, 6922, 6924, о которых также шла речь в предыдущем сообщении, отменены по причине проведения ремонтных работ», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что с 24 на 25 марта 2018 г., с 19:00 до 6:00, будут отменены три электропоезда (№6921, 6919, 6915), следующие по маршруту Москва-Белорусская-Усово, и три электропоезда, следующие из «Усово» до станции «Москва-Белорусская» (№6922, 6920, 6924). Кроме того, в указанное время будут сокращены маршруты следования двух электропоездов: электропоезд №6918 начнет движение от станции «Кунцево-1», электропоезд №6917 проследует до станции «Кунцево-1».