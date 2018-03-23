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Новый технопарк «Перерва» появится на юго-востоке столицы
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Новый технопарк «Перерва» появится на юго-востоке столицы 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Территория будущего технопарка расположится рядом с Графитным проездом с северной стороны, а со всех остальных сторон будет окружена уже существующей промышленной зоной.
Новый технопарк «Перерва» планируется построить на юго-востоке Москвы.
В проекте предусматривается строительство семи производственно-складских зданий, одного административного и одного складского. Кроме того, будет реконструирована одна из построек, уже существующих на территории. Общая площадь десяти зданий комплекса составит порядка 300 тысяч квадратных метров.
— После завершения всех работ технопарк «Перерва» станет одним комплексов, о важности которых говорил мэр Москвы Сергей Собянин, — приводит слова главного архитектора столицы Сергея Кузнецова пресс-служба Москомархитектуры.
Он добавил, что производственные корпуса создадут из монолитных железобетонных стен и колонн, перекрытия выполнят из монолитных плит, а внутренние перегородки — из оштукатуренных и покрашенных пеноблоков. Территория будущего технопарка расположится рядом с Графитным проездом с северной стороны, а со всех остальных сторон будет окружена уже существующей промышленной зоной.
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