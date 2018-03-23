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Эскалатор на станции метро «Пятницкое шоссе» закроют на профилактику вечером 23 марта и утром 24 марта
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Эскалатор на станции метро «Пятницкое шоссе» закроют на профилактику вечером 23 марта и утром 24 марта 

Агентство «Москва» 1 час назад
Эскалатор на станции «Пятницкое шоссе» Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена не будет работать вечером 23 марта и утром 24 марта в связи с профилактическими работами. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе столичной подземки.
«Один из трех эскалаторов станции «Пятницкое шоссе» будет закрыт на 14 часов для замены поручня. Техническое обслуживание будет проводиться с 22:00 23 марта до 12:00 24 марта. На время проведения профилактики смежные эскалаторы будут работать в штатном режиме», — пояснили в пресс-службе.
В метрополитене отметили, что плановая профилактика эскалаторных машин проводится для обеспечения безопасного передвижения пассажиров по эскалаторному наклону.
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