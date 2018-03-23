Посетителей парка «Сокольников» сориентируют новые инфоматы

Новые информационные киоски современного образца появились на территории парка «Сокольники».

В пресс-службе парка уточнили, сейчас в «Сокольниках» установлены три инфомата. Один из них расположился на Главной аллее, напротив проката, второй — возле искусственного катка «Лед», а третий — на пересечении Большого круга и Песочной аллеи.

Основная функция инфоматов — предоставление посетителям системы навигации по парку, в системе обозначены объекты инфраструктуры парка, оформленные в виде карты с всплывающими подсказками. Также информационные киоски дают доступ к официальному сайту парка «Сокольники». Таким образом, гости парка могут получить всю необходимую информацию о новостях и анонсах парковой жизни. Более того, инфомат дает возможность пользователям оставить отзыв о работе парка. Воспользоваться таким информационным киоском можно в любое время суток.

Фото: предоставлено пресс-службой парка «Сокольники»