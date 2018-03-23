Новую дорогу построят в поселке Северном

В поселке Северном построят новую дорогу, которая пройдет от Дмитровского шоссе до Проектируемого проезда № 5557 вдоль Савеловского направления Московской железной дороги, рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин

«Автомобильная дорога пройдет от Дмитровского шоссе до Проектируемого проезда № 5557 вдоль Савеловского направления Московской железной дороги. Ее протяженность составит более 6,1 километра», — заявил заммэра.

По словам главы Стройкомплекса, новая дорога улучшит транспортную доступность для жителей поселка Северного. Вдоль нее появятся тротуары и велодорожки. Также в проекте — создание отстойно-разворотной площадки для общественного транспорта.

Поселок Северный начал застраиваться в 2000-х годах. Сейчас здесь появляются новые жилые кварталы, дома, школы, детские сады и поликлиники. В рамках развития транспортной сети района строятся новые дороги. В 2022 году в Северном планируется открыть станцию метро «Физтех».