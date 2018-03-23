Из‑за строительства движение по Красноказарменному проезду в Москве ограничат с 26 марта

Движение для автотранспорта будут ограничены по Красноказарменному проезду в Москве с 26 марта из-за строительства жилого комплекса, говорится в сообщении информационного центра транспортного комплекса столицы.

«Ограничение движения по Красноказарменному проезду в связи со строительством жилого и общественного комплекса. Участок: Краснознаменский проезд в районе дома 14А, строение 1. Период: с 26 марта по 25 июня», — говорится в сообщении.

Как уточняется в материале, на время проведения работ будет действовать одна полоса движения.