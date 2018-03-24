Движение в Красноказарменном проезде ограничат с 26 марта по 25 июля из-за строительства комплекса

Движение транспорта в Красноказарменном проезде будет ограничено с 26 марта по 25 июля 2018 г. в связи со строительством жилого и общественного комплекса. Об этом сообщили в информационном центре транспортного комплекса Москвы.

«Ограничение движения по Красноказарменному проезду в связи со строительством жилого и общественного комплекса будет действовать с 26 марта по 25 июля в районе д. 14А, стр. 1», — говорится в сообщении.

Отмечается, что движение транспорта будет ограничено круглосуточно на одной полосе.