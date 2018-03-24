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Движение в Красноказарменном проезде ограничат с 26 марта по 25 июля из-за строительства комплекса
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Движение в Красноказарменном проезде ограничат с 26 марта по 25 июля из-за строительства комплекса 

Агентство «Москва» 45 минут назад
Фото: сайт мэра и правительства Москвы
Движение транспорта в Красноказарменном проезде будет ограничено с 26 марта по 25 июля 2018 г. в связи со строительством жилого и общественного комплекса. Об этом сообщили в информационном центре транспортного комплекса Москвы.
«Ограничение движения по Красноказарменному проезду в связи со строительством жилого и общественного комплекса будет действовать с 26 марта по 25 июля в районе д. 14А, стр. 1», — говорится в сообщении.
Отмечается, что движение транспорта будет ограничено круглосуточно на одной полосе.
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