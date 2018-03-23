Мартовская зима: в Екатеринбурге выпала месячная норма осадков

— В марте ещё ожидаются осадки, но небольшие, — пояснила Е1.RU Галина Шепоренко. — Ничего выдающегося не случилось, пополнили запасы снега, которых было мало.

Снежным март выдался не только в Екатеринбурге, но и в области. В некоторых районах Свердловской области, по данным главного синоптика, выпало уже полторы месячной нормы осадков.

Весна всё-таки придёт в город — и уже в эти выходные. Столбики термометров будут показывать долгожданный плюс. Воздух прогреется до +1 градуса, пройдут небольшие осадки. Подробный прогноз погоды на ближайшие дни читайте здесь.