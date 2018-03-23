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Мартовская зима: в Екатеринбурге выпала месячная норма осадков
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Мартовская зима: в Екатеринбурге выпала месячная норма осадков 

e1.ru 47 минут назад
Фото: e1.ru
Екатеринбург продолжает заваливать снегом, и в городе уже выпала месячная норма осадков, об этом Е1.RU рассказала главный синоптик Свердловской области Галина Шепоренко.
— В марте ещё ожидаются осадки, но небольшие, — пояснила Е1.RU Галина Шепоренко. — Ничего выдающегося не случилось, пополнили запасы снега, которых было мало.
Снежным март выдался не только в Екатеринбурге, но и в области. В некоторых районах Свердловской области, по данным главного синоптика, выпало уже полторы месячной нормы осадков.
Весна всё-таки придёт в город — и уже в эти выходные. Столбики термометров будут показывать долгожданный плюс. Воздух прогреется до +1 градуса, пройдут небольшие осадки. Подробный прогноз погоды на ближайшие дни читайте здесь.
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