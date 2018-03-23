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Новые станции салатовой ветки названы одними из сложнейших в истории метростроения Москвы
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Новые станции салатовой ветки названы одними из сложнейших в истории метростроения Москвы 

Говорит Москва 20 минут назад
Управляющей компанией по строительству этих станций выступило АО «Мосинжпроект». По словам генерального директора компании Марса Газизуллина, новый участок линии метро строили в сложнейших гидрогеологических условиях на глубине около 60 метров.
«Проходка перегонных тоннелей велась как при помощи тоннелепроходческих комплексов (ТМПК), так и горнопроходческим методом. При строительстве станций в водонасыщенных грунтах применялись технологии их заморозки и химического закрепления», — рассказал он.
Архитектурный образ новых станций выполнен в едином стиле со всей линией. В отделке использованы материалы отечественного производства и естественный камень — мрамор и гранит.
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