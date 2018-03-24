Мосгортранс запустил около 200 компенсационных автобусов на время закрытия участка фиолетовой ветки метро

Начали курсировать около 200 компенсационных автобусов ГУП «Мосгортранс» для перевозки пассажиров на время закрытия станций «Котельники», «Жулебино» и «Лермонтовский проспект» Таганско-Краснопресненской линии метро 24-30 марта 2018 г.

На время закрытия участка Таганско-Краснопресненской линии Мосгортранс запустил компенсационные автобусы, которые довезут пассажиров до «Выхино», «Кузьминок», «Лермонтовского проспекта», «Жулебино» и «Котельников». Бесплатные автобусы будут ходить по маршрутам: «КМ1» «Метро „Выхино“-Метро „Жулебино“ с остановкой у станции „Лермонтовский проспект“ и „КМ2“ „Метро „Кузьминки“-Метро „Котельники“ с остановкой у станции „Жулебино“. Интервал движения составит менее одной минуты. На компенсационных маршрутах задействуют около 200 современных низкопольных автобусов особо большого класса.

На регулярные маршруты, проходящие в районе закрытых станций метро: №89 „2-й микрорайон Жулебина-Метро „Кузьминки“, №177 „2-й микрорайон Жулебина-Метро „Выхино“, №279 „6-й микрорайон Жулебина-Хохловка“, №669 „2-й микрорайон Жулебина-1-й микрорайон Жулебина“, вышли более 30 дополнительных автобусов.

Автобусы маршрутов „КМ1“ и „КМ2“ работают с 5:10 до 2:00. Для разгрузки станции метро „Выхино“ 24-30 марта пригородные электропоезда проследуют железнодорожную станцию „Выхино“ без остановки. ОАО „Центральная ППК“ обеспечит бесплатный проезд по разовым проездным документам в направлении „туда“ или „туда-обратно“ от станций „Панки“, „Ухтомская“, „Люберцы-1“, „Косино“ до станций „Вешняки“, „Плющево“, „Перово“, „Фрезер“, „Новая“, „Сортировочная“, „Электрозаводская“, „Казанский вокзал“. Пассажиры могут получить разовый бесплатный проездной документ в пригородных кассах указанных станций. Для пересадки на метро и Московское центральное кольцо (МЦК) пассажиры пригородных поездов могут воспользоваться следующими ж/д станциями: „Новая“ (станция метро „Авиамоторная“), „Электрозаводская“ (станция метро „Электрозаводская“), Казанский вокзал (станция метро „Комсомольская“), „Фрезер“ (станция МЦК „Андроновка“).

Вместе с тем, электричкам Казанского направления назначены дополнительные остановки на платформах „Новая“ и „Косино“ с 24 по 30 марта в связи с временной отменой остановки на платформе „Выхино“ из-за закрытия участка Таганско-Краснопресненской линии метро.

Кроме того, на время закрытия участка метро запущен компенсационный маршрут автобусов „КМ3“, который связывает станцию метро „Выхино“ и железнодорожную платформу „Вешняки“. Проезд также бесплатный. На маршруте „КМ3“ автобусы работают с 5:00 до 1:00 по будням и с 5:10 до 1:00 по выходным с интервалом шесть минут. Остановки расположены на ул. Хлобыстова, возле вл. 7 — по направлению к железнодорожной платформе „Вешняки“ и через дорогу от ее вестибюля — при следовании к станции метро „Выхино“.

Более 100 автобусов дополнительно запустили подмосковные перевозчики для перевозки пассажиров во время закрытия участка Таганско-Краснопресненской линии метро. Автобусы перевозят пассажиров до станции „Кузьминки“, а не до станции „Котельники“, как это было ранее. Все маршруты, имеющие промежуточную остановку у метро „Котельники“, сохранят прежний путь следования. Посадка в автобусы пригородных маршрутов будет осуществляться на дублере Волгоградского проспекта возле ТЦ „Будапешт“. Совершить посадку в автобусы междугородных маршрутов пассажиры смогут на площадке возле площади Славы, а остановка для высадки будет производиться на Волгоградском проспекте в направлении центра города.

Станции метро „Котельники“, „Жулебино“ и „Лермонтовский проспект“ Таганско-Краснопресненской закрыты с 24 по 30 марта 2018 г. для строительства Кожуховской линии подземки.