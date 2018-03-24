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Мосгортранс запустил около 200 компенсационных автобусов на время закрытия участка фиолетовой ветки метро
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Мосгортранс запустил около 200 компенсационных автобусов на время закрытия участка фиолетовой ветки метро 

Агентство «Москва» 56 минут назад
Начали курсировать около 200 компенсационных автобусов ГУП «Мосгортранс» для перевозки пассажиров на время закрытия станций «Котельники», «Жулебино» и «Лермонтовский проспект» Таганско-Краснопресненской линии метро 24-30 марта 2018 г.
На время закрытия участка Таганско-Краснопресненской линии Мосгортранс запустил компенсационные автобусы, которые довезут пассажиров до «Выхино», «Кузьминок», «Лермонтовского проспекта», «Жулебино» и «Котельников». Бесплатные автобусы будут ходить по маршрутам: «КМ1» «Метро „Выхино“-Метро „Жулебино“ с остановкой у станции „Лермонтовский проспект“ и „КМ2“ „Метро „Кузьминки“-Метро „Котельники“ с остановкой у станции „Жулебино“. Интервал движения составит менее одной минуты. На компенсационных маршрутах задействуют около 200 современных низкопольных автобусов особо большого класса.
На регулярные маршруты, проходящие в районе закрытых станций метро: №89 „2-й микрорайон Жулебина-Метро „Кузьминки“, №177 „2-й микрорайон Жулебина-Метро „Выхино“, №279 „6-й микрорайон Жулебина-Хохловка“, №669 „2-й микрорайон Жулебина-1-й микрорайон Жулебина“, вышли более 30 дополнительных автобусов.
Автобусы маршрутов „КМ1“ и „КМ2“ работают с 5:10 до 2:00. Для разгрузки станции метро „Выхино“ 24-30 марта пригородные электропоезда проследуют железнодорожную станцию „Выхино“ без остановки. ОАО „Центральная ППК“ обеспечит бесплатный проезд по разовым проездным документам в направлении „туда“ или „туда-обратно“ от станций „Панки“, „Ухтомская“, „Люберцы-1“, „Косино“ до станций „Вешняки“, „Плющево“, „Перово“, „Фрезер“, „Новая“, „Сортировочная“, „Электрозаводская“, „Казанский вокзал“. Пассажиры могут получить разовый бесплатный проездной документ в пригородных кассах указанных станций. Для пересадки на метро и Московское центральное кольцо (МЦК) пассажиры пригородных поездов могут воспользоваться следующими ж/д станциями: „Новая“ (станция метро „Авиамоторная“), „Электрозаводская“ (станция метро „Электрозаводская“), Казанский вокзал (станция метро „Комсомольская“), „Фрезер“ (станция МЦК „Андроновка“).
Вместе с тем, электричкам Казанского направления назначены дополнительные остановки на платформах „Новая“ и „Косино“ с 24 по 30 марта в связи с временной отменой остановки на платформе „Выхино“ из-за закрытия участка Таганско-Краснопресненской линии метро.
Кроме того, на время закрытия участка метро запущен компенсационный маршрут автобусов „КМ3“, который связывает станцию метро „Выхино“ и железнодорожную платформу „Вешняки“. Проезд также бесплатный. На маршруте „КМ3“ автобусы работают с 5:00 до 1:00 по будням и с 5:10 до 1:00 по выходным с интервалом шесть минут. Остановки расположены на ул. Хлобыстова, возле вл. 7 — по направлению к железнодорожной платформе „Вешняки“ и через дорогу от ее вестибюля — при следовании к станции метро „Выхино“.
Более 100 автобусов дополнительно запустили подмосковные перевозчики для перевозки пассажиров во время закрытия участка Таганско-Краснопресненской линии метро. Автобусы перевозят пассажиров до станции „Кузьминки“, а не до станции „Котельники“, как это было ранее. Все маршруты, имеющие промежуточную остановку у метро „Котельники“, сохранят прежний путь следования. Посадка в автобусы пригородных маршрутов будет осуществляться на дублере Волгоградского проспекта возле ТЦ „Будапешт“. Совершить посадку в автобусы междугородных маршрутов пассажиры смогут на площадке возле площади Славы, а остановка для высадки будет производиться на Волгоградском проспекте в направлении центра города.
Станции метро „Котельники“, „Жулебино“ и „Лермонтовский проспект“ Таганско-Краснопресненской закрыты с 24 по 30 марта 2018 г. для строительства Кожуховской линии подземки.
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