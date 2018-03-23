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Более 100 сотрудников Мосгортранса будут координировать работу компенсационных автобусов с 24 по 30 марта
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Более 100 сотрудников Мосгортранса будут координировать работу компенсационных автобусов с 24 по 30 марта 

Агентство «Москва» 19 минут назад
Более 100 сотрудников Мосгортранса будут координировать работу компенсационных автобусов в районе закрытых станций Таганско-Краснопресненской линии метро с 24 по 30 марта 2018 г. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе ГУП «Мосгортранс».
«В организации компенсационных перевозок в районе временно закрытых станций Таганско-Краснопресненской линии метрополитена будут участвовать свыше 100 человек линейного и диспетчерского персонала Мосгортранса», — сказали в пресс-службе.
Отмечается, что сотрудники предприятия организуют высадку и посадку на остановках, будут помогать пассажирам ориентироваться, регулировать движение автобусов, а также обеспечивать безопасность перевозок.
Для строительства новой линии метро станции «Котельники», «Жулебино» и «Лермонтовский проспект» будут закрыты с 24 по 30 марта. Поезда будут курсировать только до станции «Выхино». В обычном режиме Московский метрополитен возобновит работу в субботу, 31 марта.
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