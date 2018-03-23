Пять социально важных объектов планируется построить в Щербинке

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Три детских сада и две школы планируется построить в Щербинке за счет бюджета Москвы . Об этом сообщил руководитель столичного Департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

— Эти социальные объекты внесены в городскую Адресную инвестиционную программу, финансирование их проектирования и строительства утверждены мэром Москвы Сергеем Собяниным , — уточнил Владимир Жидкин

Первый детский сад на улице Индустриальной войдет в эксплуатацию в 2018 году и будет рассчитан на 120 человек.