Пять социально важных объектов планируется построить в Щербинке 

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Три детских сада и две школы планируется построить в Щербинке за счет бюджета Москвы. Об этом сообщил руководитель столичного Департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.
— Эти социальные объекты внесены в городскую Адресную инвестиционную программу, финансирование их проектирования и строительства утверждены мэром Москвы Сергеем Собяниным, — уточнил Владимир Жидкин.
Первый детский сад на улице Индустриальной войдет в эксплуатацию в 2018 году и будет рассчитан на 120 человек.