В поселке Северный в Москве построят новую автодорогу

На территории поселка Северный планируется построить новую дорогу от Дмитровского шоссе вдоль Савеловского направления Московской железной дороги, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства Москвы

«Автомобильная дорога пройдет от Дмитровского шоссе до проектируемого проезда № 5557 вдоль Савеловского направления Московской железной дороги. Ее протяженность составит более 6,1 километра. Строительство новой дороги существенно улучшит транспортную доступность для жителей поселка Северный», — сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин

Глава Стройкомплекса отметил, что вдоль дороги будут обустроены тротуары и велосипедные дорожки. Также проектом предусмотрена организация отстойно-разворотной площадки для общественного наземного транспорта.

Он также добавил, что поселок Северный сейчас активно развивается. Здесь ведется комплексное освоение территорий, строятся жилые дома, школы, детские сады и поликлиники, создаются новые кварталы. Поэтому формирование удобной транспортной сети и повышение доступности района является одной из приоритетных задач.