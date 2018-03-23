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В поселке Северный в Москве построят новую автодорогу
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В поселке Северный в Москве построят новую автодорогу 

РИАМО 44 минуты назад
Фото: РИАМО
На территории поселка Северный планируется построить новую дорогу от Дмитровского шоссе вдоль Савеловского направления Московской железной дороги, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.
«Автомобильная дорога пройдет от Дмитровского шоссе до проектируемого проезда № 5557 вдоль Савеловского направления Московской железной дороги. Ее протяженность составит более 6,1 километра. Строительство новой дороги существенно улучшит транспортную доступность для жителей поселка Северный», — сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
Глава Стройкомплекса отметил, что вдоль дороги будут обустроены тротуары и велосипедные дорожки. Также проектом предусмотрена организация отстойно-разворотной площадки для общественного наземного транспорта.
Он также добавил, что поселок Северный сейчас активно развивается. Здесь ведется комплексное освоение территорий, строятся жилые дома, школы, детские сады и поликлиники, создаются новые кварталы. Поэтому формирование удобной транспортной сети и повышение доступности района является одной из приоритетных задач.
22 марта мэр Москвы Сергей Собянин открыл новый участок Люблинско-Дмитровской линии метро на севере города со станциями «Верхние Лихоборы», «Окружная» и «Селигерская». Мэр подчеркнул, что уже проектируется и строится следующий участок «салатовой» ветки, который протянется до поселка Северный.
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