Эскалатор на станции «Октябрьская» закроется на профилактику 23 марта

Об этом Агентству городских новостей Москва сообщили в пресс-службе Московского метрополитена.

«Профилактические работы будут проводиться на одном из четырех эскалаторов в переходе станции «Октябрьская». Эскалатор станции будет выведен из эксплуатации на 12 часов для замены поручня. Техническое обслуживание будет проводиться с 22:00 23 марта до 10:00 24 марта», — сказали в пресс-службе.

Отмечается, что на время проведения профилактики эскалатора в переходе два эскалатора будут работать на подъем для перехода с Калужско-Рижской линии на Кольцевую, один эскалатор — на спуск для перехода с Кольцевой линии на радиальную.

«Техническое обслуживание эскалаторных машин проводится для улучшения качества обслуживания пассажиров. Это необходимые меры для обеспечения безопасного передвижения жителей и гостей столицы по эскалаторному наклону», — заключили в пресс-службе.