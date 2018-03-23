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Эскалатор на станции «Октябрьская» закроется на профилактику 23 марта
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Эскалатор на станции «Октябрьская» закроется на профилактику 23 марта 

Агентство «Москва» 50 минут назад
Об этом Агентству городских новостей Москва сообщили в пресс-службе Московского метрополитена.
«Профилактические работы будут проводиться на одном из четырех эскалаторов в переходе станции «Октябрьская». Эскалатор станции будет выведен из эксплуатации на 12 часов для замены поручня. Техническое обслуживание будет проводиться с 22:00 23 марта до 10:00 24 марта», — сказали в пресс-службе.
Отмечается, что на время проведения профилактики эскалатора в переходе два эскалатора будут работать на подъем для перехода с Калужско-Рижской линии на Кольцевую, один эскалатор — на спуск для перехода с Кольцевой линии на радиальную.
«Техническое обслуживание эскалаторных машин проводится для улучшения качества обслуживания пассажиров. Это необходимые меры для обеспечения безопасного передвижения жителей и гостей столицы по эскалаторному наклону», — заключили в пресс-службе.
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