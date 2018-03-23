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Более 10 проектов по реорганизации промзон в столице могут утвердить в 2018 году
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Более 10 проектов по реорганизации промзон в столице могут утвердить в 2018 году 

Москва24 53 минуты назад
Фото: Москва24
Более 10 проектов планировки по реорганизации столичных промзон могут утвердить до конца этого года.
Как рассказала глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская, всего в границах старой Москвы находится 17 тысяч гектаров производственных территорий, из них 7,8 тысячи — промышленные. В настоящий момент разрабатываются проекты для реорганизации примерно двух тысяч гектаров. Уже утверждены проекты промзон на 3,6 тысячи гектаров, передает Агентство «Москва».
"На этот год у нас 11 проектов в работе, это порядка 436,1 гектаров. Все делается по принципу «здесь живу, здесь и работаю», чтобы не было дополнительной нагрузки на транспортную сеть", — добавила Княжевская.
Ранее стало известно, что на территории бывшей промзоны ЗИЛ планируют построить самую большую школу в России. В ней смогут учиться 2,5 тысячи ребят.
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