Более 10 проектов по реорганизации промзон в столице могут утвердить в 2018 году

Более 10 проектов планировки по реорганизации столичных промзон могут утвердить до конца этого года.

Как рассказала глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская , всего в границах старой Москвы находится 17 тысяч гектаров производственных территорий, из них 7,8 тысячи — промышленные. В настоящий момент разрабатываются проекты для реорганизации примерно двух тысяч гектаров. Уже утверждены проекты промзон на 3,6 тысячи гектаров, передает Агентство «Москва»

"На этот год у нас 11 проектов в работе, это порядка 436,1 гектаров. Все делается по принципу «здесь живу, здесь и работаю», чтобы не было дополнительной нагрузки на транспортную сеть", — добавила Княжевская.